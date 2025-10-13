В РФ начинается серия выездных обучающих интенсивов "Эврика"

Программа реализуется по нацпроекту "Молодежь и дети"

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 13 октября. /ТАСС/. Серия интенсивов по популяризации науки "Эврика" пройдет в шести городах России, их проводит Центр молодых исследователей "Полюс", сообщил ТАСС директор центра Олег Минчук. Программа стартует в Якутске и Ярославле.

Занятия будут посвящены систематизации опыта по вовлечению молодежи в научную деятельность и разработке новых форматов научно-популярных событий. В интенсивах примут участие до 400 человек. Программа реализуется при поддержке Росмолодежи по нацпроекту "Молодежь и дети". Ее итогом станет создание "Конструктора событий популяризации науки" - методического пособия, которое объединит не менее 40 лучших идей и форматов, разработанных участниками проекта, для масштабирования эффективных практик по всей стране.

"Серия интенсивов по популяризации науки "Эврика" является одним из пилотных проектов Центра молодых исследователей "Полюс", - сказал Минчук. - Программа практически одновременно проводится в нескольких субъектах. Локации выбраны, потому что мероприятие организуется участниками прошлогоднего всероссийского форума молодых ученых "Полюс", сейчас выступающими в роли организаторов. Например, в Москве мероприятия будут проходить на базе университета МИСИС, в Якутске на базе местного университета".

В Ярославле и Якутске к работе с участниками привлечены представители ключевых научных и образовательных организаций региона - Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова, Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова. В этих городах программа будет проходить по 15 октября. С 17 по 19 октября эстафету примут Москва, Томск и Петербург. Третий поток интенсивов состоится с 31 октября по 2 ноября в Тольятти на базе Поволжского государственного университета сервиса.