Разработано соединение для подавления клеток рака

Эффективность разработки ученые сравнивали с химиопрепаратом доксорубицином, который применяется для лечения онкозаболеваний

Редакция сайта ТАСС

© Игорь Онучин/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 13 октября. /ТАСС/. Ученые Новосибирского института органической химии синтезировали и запатентовали производное соединение от кислоты, выделяемой из живицы сибирского кедра. Разработанное соединение обладает способностью к подавлению опухолевых клеток, следует из патента, с которым ознакомился ТАСС.

Авторы разработки отмечают, что опухолевые клетки, пережившие химиотерапию, нередко проявляют лекарственную устойчивость к широкому спектру препаратов. Таким образом, поиск химиотерапевтических лекарственных средств новых структурных типов остается важной и актуальной задачей.

"Результатом изобретения является создание нового производного растительного лабданоида фломизоиковой кислоты, обладающего способностью к ингибированию роста опухолевых клеток человека", - говорится в патенте.

Фломизоиковая кислота - одно из соединений, входящих в состав живицы (смолистой смеси смоляных кислот и терпеновых углеводородов, вырабатываемой хвойными деревьями). Новое соединение ученые получили через химическую модификацию растительной кислоты из сибирского кедра.

Его биологическую активность исследователи изучали путем определения способности к подавлению роста опухолевых клеток. Для проверки использовались клеточные линии рака шейки матки, рака молочной железы, рака простаты, а также глиобластомы. Эффективность соединения ученые сравнивали с химиопрепаратом доксорубицином, который применяется для лечения онкозаболеваний.

Исследователи выяснили, что разработанное соединение обладает способностью подавлять рост семи линий клеток опухолей, в том числе рака шейки матки и карциномы шейки матки. Самую высокую активность в подавлении опухолевых клеток вещество показало против рака молочной железы. Эффект в 10 раз превосходил доксорубицин. "Указанные свойства позволяют предполагать возможность использования соединения в медицине в качестве фармацевтического препарата", - уточняется в патенте.