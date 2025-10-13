На Солнце произошла вспышка класса М

Ее продолжительность составила 45 минут

© Официальный Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Вспышка предпоследнего класса мощности М произошла на Солнце 13 октября. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"13 октября в 08:26 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4246 (N24W16) зарегистрирована вспышка M1.9 продолжительностью 45 минут", - уточняется в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.