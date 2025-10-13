Сильные вспышки на Солнце возобновились вопреки прогнозам

Ученые отметили активность двух центров размером примерно по 150 тыс. км каждый

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Сильные вспышки на Солнце возобновились вопреки прогнозам, но вспышек высочайшего класса Х пока не наблюдалось. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

"На Солнце вопреки прогнозам возобновились сильные вспышки. Два "костра", горящих сейчас в центре солнечного диска, - это два активных центра размером примерно по 150 тыс. км каждый, в которых Солнце сжигает энергию. <…> Каждый всплеск - вспышка уровня C или M (высших баллов X пока нет)", - говорится в сообщении.

Исходя из того, что на Солнце "было довольно бурное окончание сентября и начало октября", энергия не должна была быстро восстановиться, уточнили специалисты.

"Чтобы поставить рекорды на срок больше четырех месяцев, потребуется выйти на уровень вспышек X", - говорится в сообщении лаборатории.

Ранее в ИПГ сообщили ТАСС о вспышке М1.9, произошедшей утром в понедельник.