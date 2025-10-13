Предложена новая основа для имплантатов, способная стать костной тканью

Специалисты отметили, что с помощью комбинации двух типов добавок - карбоната кальция и белков можно преобразовывать брушит в гидроксиапатит

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 октября. /ТАСС/. Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) предложили использовать для имплантации в медицине фосфорный минерал брушит, имплантаты из которого не только легче приживаются, но и превращаются в материал, из которого состоят кости и зубы. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"Ученые ЮФУ представили результаты работы над "умными" имплантатами, которые в перспективе могут стать полноценной костной тканью. Основной проблемой при протезировании костей и зубов является приживаемость имплантата. Решению этой задачи может помочь брушит, с помощью которого можно делать имплантаты, способные не только приживаться, но и превращаться в материал, из которого состоят кости и зубы - гидроксиапатит", говорится в сообщении.

В вузе уточнили, что в результате работы ученые обнаружили, что с помощью комбинации двух типов добавок - карбоната кальция и белков можно преобразовывать брушит в гидроксиапатит.

"Это явление ученые объяснили через эффект Ребиндера (процесс, при котором поверхностно-активные вещества, покрывая твердое тело, меняют его прочность). Он позволяет не только ускорить процесс заживления, но и контролировать форму и размер получаемых кристаллов, что критически важно для прочности будущей кости", - добавили в пресс-службе.

Полученные результаты, по данным вуза, в перспективе можно использовать при разработке новых материалов в ортопедии и стоматологии. Исследование опубликовано в журнале Journal of Physics and Chemistry of Solids.