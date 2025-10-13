Реклама на ТАСС
Магнитная буря на Земле утихла

Магнитная буря, вызванная влиянием корональной дыры на Солнце, началась вечером 12 октября
14:02
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Магнитная буря, начавшаяся на Земле 12 октября из-за влияния корональной дыры, пока утихла. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

Согласно мониторингу космической погоды, отметили в ИПГ, возмущенность магнитного поля Земли, которая измеряется по шкале из пяти уровней, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо", находится на отметке "штиль".

Магнитная буря, вызванная влиянием корональной дыры на Солнце, началась вечером 12 октября и достигла только "слабого" уровня. 

