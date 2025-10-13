В Петербурге стартовала конференция по техническим средствам океанографии

Мероприятие продлится до 16 октября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Научно-техническая конференция "Технические средства океанографии. Настоящее и будущее" начала работу на базе АО "Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт" в Санкт-Петербурге и продлится до 16 октября. Об этом сообщили в Минобороны России.

"С 13 по 16 октября 2025 года Управление навигации и океанографии Минобороны России проводит научно-техническую конференцию "Технические средства океанографии. Настоящее и будущее". Конференция проводится на базе АО "Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт" (Санкт-Петербург)", - следует из сообщения.

В ведомстве указали, что целью мероприятия является сбор, анализ и обмен научно-технической информацией в области океанографии, поиск новых технических решений, исследование опыта и определения научно-технического потенциала предприятий промышленности, достижений в области фундаментальной и прикладной науки. На полях конференции обсуждается широкий круг вопросов, касающихся современного состояния и направлений развития отечественных технических средств навигации, гидрографии и гидрометеорологии, а также теории и практики навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения морской деятельности.

По окончании работы конференции для участников будет организована экскурсия в Центральный военно-морской музей.