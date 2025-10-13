Опубликован шорт-лист XI Всероссийской премии "За верность науке"

Номинация "Наука - детям" становится самой востребованной второй год подряд, отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Оргкомитет XI Всероссийской премии "За верность науке" утвердил шорт-лист номинантов. Имена победителей объявят 24 октября в Москве в Театре на Бронной. Организатор ежегодного события - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

"В этом году мы снова обновили рекорд - поступило свыше 2 тысяч заявок из 81 региона России. Участие в конкурсном отборе приняли популяризаторы науки практически со всей страны, что подтверждает востребованность премии в научном сообществе и медиапространстве, а также демонстрирует ежегодно растущий интерес со стороны соискателей", - сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, подводя итоги заседания оргкомитета.

По словам министра, второй год подряд самой востребованной стала номинация "Наука - детям", отражающая эффективность работы по популяризации научных знаний среди подрастающего поколения. Также в тройку самых популярных вошли "Автор цифрового контента" и "Научная пресс-служба года".

Номинации и призы

В 2025 году премия включает 11 номинаций, три из которых представлены впервые: "Работа с опытом: вклад ученых в Победу" - за сохранение достоверных знаний о российских исследователях и их вкладе в Победу в Великой Отечественной войне; "Об использовании технологии искусственного интеллекта в научных исследованиях" - за популяризацию передовых AI-проектов; "Специальный приз к 80-летию атомной промышленности", учрежденный госкорпорацией "Росатом".

В числе номинантов - проекты "Наука вокруг", "Сибур. Дом полимеров", "Метод Сократа", "Курилка Гутенберга", научные пресс-службы ведущих университетов страны, а также спецпроекты, посвященные вкладу российских ученых в Победу и развитию атомной энергетики.

Лауреаты премии получат денежное вознаграждение и специальные призы от партнеров конкурса. Победитель номинации к 80-летию атомной промышленности совершит путешествие на борту атомного ледокола "50 лет Победы" в рамках просветительской экспедиции "Ледокол знаний" в 2026 году.

Заместитель директора НИЦ "Курчатовский институт" Екатерина Яцишина, представившая доклад о результатах экспертной оценки, отметила, что организация экспертизы совершенствуется ежегодно. "Заявки оценивают журналисты, ученые, представители государственных структур, фондов и вузов - это придает конкурсу высокий уровень объективности", - подчеркнула она.

Глава Минобрнауки России отдельно поблагодарил Фонд "Искусство, наука и спорт" за поддержку премии и ее основателя Алишера Усманова, а также директора фонда Веронику Ланскую - за вклад в повышение престижа и общественной значимости проекта.

В 2024 году специальный приз имени Христофора Леденцова от госкорпорации "Росатом" получил спецпроект ТАСС "Атомная эпоха".