В МАИ нашли способ улучшить теплоизоляцию радиоэлектронного оборудования в космосе

Изменение структуры теплоизоляции позволит избежать помех и повысить точность работы на орбите

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Ученые Московского авиационного института (МАИ) разработали вакуумно-волокнистую теплоизоляцию радиоэлектронного оборудования космических аппаратов. Изменение структуры теплоизоляции позволит избежать помех и повысить точность работы на орбите, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"При работе такой изоляции нагревается только внешний слой, а передача тепла внутрь к прибору сильно затруднена за счет теплофизических свойств материала наполнителя. Такая структура тепловой изоляции минимизирует возникновение помех. Это особенно важно для современных спутников и станций, где много радиоэлектронного оборудования", - заявил участник проекта, студент института №6 "Аэрокосмический" МАИ Геннадий Колесов, чьи слова приводятся в сообщении.

Когда космический аппарат находится на орбите, на него действует тепловое излучение от разных источников, включая Солнце и Землю. Чтобы не допустить перегрева приборов и агрегатов, их защищает экранно-вакуумная теплоизоляция - несколько слоев алюминиевой или теплоотражающей пленки, которая находится на аппаратуре. Она эффективна, но может вызывать помехи при использовании с радиоэлектронным оборудованием. Эта проблема была выявлена на Международной космической станции при работе аппаратуры для дистанционного зондирования Земли.

"Для защиты оборудования от воздействия теплового излучения его закрывают тепловой изоляцией. Используемый сейчас экранно-вакуумный тип представляет собой конструкцию из нескольких скрепленных листов, которая находится снаружи прибора. Аппаратура не перегревается, так как тепловые лучистые потоки многократно отражаются и поглощаются этими листами - экранами. Но из-за этого могут искажаться результаты работы радиометрической аппаратуры, например, для дистанционного зондирования Земли. Такое оборудование передает излучение на поверхность планеты, получает его отражение и анализирует результат", - пояснил Колесов.

У вакуумно-волокнистой изоляции другая структура: внутри наполнитель с очень низкой теплопроводностью, в экспериментальном образце использовалось стекловолокно, а внешняя оболочка - это алюминиевая или полимерная пленка с высокой степенью отражения. Созданы экспериментальные образцы усовершенствованной теплоизоляции и выполнены расчеты по ее использованию для приборов на космической станции, подтвердившие эффективность. Следующий этап - испытания в термовакуумной камере, которая позволяет имитировать тепловое воздействие, максимально близкое к условиям космоса.

"При подтвержденной эффективности разработка может быть востребована не только в ракетно-космической отрасли, но и в смежных направлениях - при создании систем связи, радиолокации и другой аппаратуры, которая подвергается тепловому воздействию", - ожидают в МАИ.