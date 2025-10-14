В Твери разработали полимерное волокно, которое гораздо прочнее иностранных аналогов

Практический предел прочности составил 4 ГПа, сообщил заведующий кафедрой физической химии ТвГУ Павел Пахомов

ТВЕРЬ, 14 октября. /ТАСС/. Ученые Тверского государственного университета (ТвГУ) получили в лабораторных условиях высокопрочное полимерное волокно, которое показало прочность на разрыв 10 тонн на квадратный мм. Волокна из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) можно использовать при производстве бронежилетов и защитных шлемов, рассказал ТАСС заведующий кафедрой физической химии ТвГУ, доктор химических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ Павел Пахомов.

Сегодня основное производство нитей из СВМПЭ сосредоточено в Нидерландах и США.

"Получили в лабораторных условиях [прочность] 10 тонн/ кв. мм. Эти волокна из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, полученные методом гель-технологии, обладают высочайшей сопротивляемостью к удару. Значит, они находят применение в пуленепробиваемых жилетах, касках, в различных защищающих композитах", - сказал эксперт.

Кроме того, высокопрочную нить можно применять как оптоволокно для FPV-дронов. Она обеспечит надежную и высококачественную связь на больших расстояниях.

Практический предел прочности полимерного волокна, по словам ученого, составил 4 ГПа. "Это почти полтонны на 1 квадратный миллиметр. Лучшие американские и голландские [волокна] - это 350 кг/кв. мм", - отметил Пахомов.

По словам ученого, поскольку полиэтилен не имеет сильных межмолекулярных связей, он отличается очень низкой температурой стеклования. "То есть, если сделать канаты из этого полиэтилена, то их можно использовать в условиях Крайнего Севера, где температура 50 градусов", - сказал Пахомов.

Исполняющий обязанности ректора ТвГУ Дмитрий Беспалов отметил, что разработка тверских ученых имеет не только научное, но и стратегическое значение. "Создание отечественного высокопрочного волокна открывает новые возможности для российской промышленности. Это результат многолетней фундаментальной работы, которой мы гордимся. Наш университет продолжит поддерживать научные коллективы, создающие технологии мирового уровня", - подчеркнул и. о. ректора вуза.