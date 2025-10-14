Южно-Атлантическая магнитная аномалия расширяется

По данным ЕКА, за более чем 10 лет площадь аномалии выросла до размера равного половине территории континентальной Европы

ПАРИЖ, 14 октября. /ТАСС/. Область слабого магнитного поля земли, известная как Южно-Атлантической аномалия, существенно увеличилась с 2014 года. Об этом сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).

"Южно-Атлантическая аномалия - это не просто единый блок. В Африке она меняется иначе чем у Южной Америки. В этом регионе происходит нечто особенное, что приводит к более интенсивному ослаблению поля", - заявил Крис Финлэй, профессор геомагнетизма в Техническом университете Дании.

По словам профессора Финлэй, такое поведение аномалии связано со странными закономерностями в магнитном поле на границе между внешним ядром Земли и ее мантией.

Южно-Атлантической аномалия - большая область с пониженной напряженностью магнитного поля земли, которая простирается от Южной Америки до юго-западной части Африки. Она ослабляет защиту планеты от космического излучения и ставит под угрозу нормальную работу спутников, которые там пролетают.