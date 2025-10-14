В Тольятти разработали устройство для защиты трансформаторов от геомагнитных бурь

Оно поможет снизить угрозу аварий и перебоев в системах электроснабжения

САМАРА, 14 октября. /ТАСС/. Ученые Тольяттинского государственного университета (ТГУ) разработали и запатентовали прибор для защиты силовых трансформаторов от негативного воздействия во время геомагнитных бурь. Изобретение поможет снизить угрозу аварий и перебоев в системах электроснабжения, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки России.

"Группа ученых Тольяттинского государственного университета разработала уникальный способ защиты силовых трансформаторов от пагубного воздействия геоиндуцированных токов (ГИТ) при геомагнитных бурях. Его применение должно обеспечивать стабильную работу электросети во время геомагнитных возмущений", - сообщили в ведомстве.

ГИТ - низкочастотные токи, которые возникают в земле и в проводящих структурах, например, трубопроводах или линиях электропередач, из-за изменений в магнитном поле Земли. При этом ГИТ могут создавать серьезную угрозу для технологических систем, среди которых особенно уязвимыми оказываются силовые трансформаторы в электросетях. Под их воздействием может возникать резкий рост потребления реактивной мощности и чрезмерный нагрев металлических элементов трансформаторов под воздействием физических процессов. В результате могут возникать аварии и перебои в системах электроснабжения.

Изобретение тольяттинских ученых получило патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности. В ТГУ готовятся к сборке устройства, а после испытаний его планируют установить на действующей подстанции для мониторинга ГИТ. Помимо самого устройства защиты, разработаны методика и алгоритм, по которым выбирается место его установки, написана компьютерная программа, проведено численное моделирование для подтверждения эффективности. Прибор будет следить за током в нейтрали силового трансформатора и автоматически менять режим его заземления при появлении ГИТ, тем самым ограничивая их воздействие. Кроме того, сигнал об опасности будет передаваться диспетчеру, чтобы он принял дополнительные меры по защите трансформатора.

"Отличительной особенностью разработанного нами устройства защиты является то, что одновременно с мониторингом геоиндуцированного тока ведется мониторинг состояния магнитной системы силового трансформатора. <…> Наше устройство ограничивает именно те ГИТ, которые являются опасными для силового трансформатора", - привели в пресс-службе Минобрнауки слова одного из авторов изобретения, старшего преподавателя кафедры "Электроснабжение и электротехника" ТГУ Олега Федяй.

В Минобрнауки подчеркнули уникальность изобретения тольяттинских ученых, поскольку в России проблемой защиты силовых трансформаторов от воздействия ГИТ сейчас занимается только кафедра "Электроснабжение и электротехника" ТГУ. Отечественная разработка значительно дешевле и имеет менее сложную конструкцию по сравнению с существующими зарубежными установками защиты силовых трансформаторов.