Прочность промышленной керамики увеличили с помощью облучения

Результаты исследований помогут в создании новых материалов, способных выдерживать экстремальные условия

КРАСНОЯРСК, 14 октября. /ТАСС/. Группа ученых из России и Казахстана разработала методику, которая с помощью облучения увеличит прочность промышленной керамики. Эта технология откроет путь к созданию специальной керамики, которую можно будет применять в ядерной и космической промышленности, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ.

"Ученые из Казахстана и России изучили, как мощное облучение ионами криптона влияет на структуру и свойства керамики из диоксида циркония, стабилизированного оксидом иттрия - материала, который сегодня широко применяют в ядерных реакторах, газотурбинных двигателях и космической технике <…> В перспективе это поможет создать новое поколения функциональных керамических материалов, способных эффективно работать там, где другие теряют прочность - в ядерных реакторах, космосе и высокоэнергетических установках будущего", - сказали в ведомстве.

Ученые облучали материалы тяжелыми ионами, уровень радиации при этом возрастал от слабого до экстремального. По словам соавтора исследования, заведующего кафедрой ЮНЕСКО "Новые материалы и технологии", доцента кафедры физики твердого тела и нанотехнологий Сибирского федерального университета Игоря Карпова, при умеренном облучении микротвердость керамики возрастает в двое, а при больших дозах ее структура сначала разрушается, но затем перестраивается в новые формы, которые лучше выдерживают радиационные нагрузки.

