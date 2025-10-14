Назван "суперфрукт", который можно использовать в качестве биоактивных добавок

Речь идет о голубой жимолости

ТОМСК, 14 октября. /ТАСС/. Голубая жимолость содержит 144 активных соединений, выяснили ученые Томского государственного университета (ТГУ) и Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова (ВИР). При этом самой полезной оказалась дикая ягода, растущая в Магадане, сообщили ТАСС в пресс-службе томского вуза.

По словам ученых, жимолость - это "суперфрукт", который можно использовать в качестве биологически активных добавок, функционального питания и даже как основу для фармацевтических средств. Уже доказано, что регулярное употребление ягод является профилактикой диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

"Последнее исследование показало, что больше всего полезных веществ содержится в диких плодах, а именно - в магаданских образцах. Ученые предполагают, что дело в суровых условиях, в которых обитает растение. Полезные для человека вещества формируются в растениях, в том числе, в качестве ответной реакции на стресс. Например, именно из-за воздействия низких температур в образцах из северных регионов обнаружены производные кверцетина и ацилированные антоцианы, которых нет в ягодах из более теплых регионов", - сказано в сообщении.

Среди обнаруженных в магаданской ягоде веществ - EGCG (галлат эпигаллокатехина), которое в похожей форме содержится в зеленом чае. Это вещество с доказанным химиопрофилактическим эффектом, оно может уменьшать риск рецидива после химиотерапии и воздействует на микрометастазы.

"Всего во время исследования было обнаружено 144 полезных соединения из более чем 40 классов веществ. Они ценны именно в сочетании друг с другом. Так синергия антоцианов, олигомерных катехинов и сложных фенолов могут не только воздействовать на организм человека, но и повышать биодоступность друг друга", - сказал соавтор статьи, PhD, профессор ВИША "Агробиотек" ТГУ Мохаммед Амджад Наваз.

Ученые проанализировали образцы жимолости из четырех регионов России: Ленинградской области, Камчатки, Магаданской области и Дальнего Востока. В исследовании участвовали культивированные сорта и дикорастущие ягоды. Результаты опубликованы в журнале Molecules (Q1).