В РАН заявили о высокой способности Азовского моря к самоочищению

Специалисты не зафиксировали в донных отложениях существенное концентрирование углеводородов

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 октября. /ТАСС/. Исследования ученых подтвердили высокую самоочищающую способность акватории Азовского моря, сообщили в Южном научном центре Российской академии наук (ЮНЦ РАН). По их данным, способности моря к самоочищению подтверждают результаты лабораторных исследований проб воды и донных отложений.

"Что касается донных отложений, то в них не отмечено существенное концентрирование углеводородов. То есть микробы интенсивно разлагает углеводороды (нефть и нефтепродукты), поступившие в водоем. Это происходит в водной толще, поэтому мы наблюдаем в донных отложениях минимальные количества углеводородов. Результаты свидетельствуют о высокой самоочищающей способности исследованной акватории Азовского моря", - цитирует пресс-служба ЮРЦ РАН руководителя лаборатории Елены Тихоновой.

Ранее заместитель руководителя Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" (АзНИИРХ) Владимир Белоусов сообщал ТАСС, что из-за его осолонения Азовского моря появились обитатели ранее характерные только для Черного моря.

До 2007 года средняя соленость Азовского моря была в районе 10 промилле, в настоящее время в Таганрогском заливе соленость выросла более чем в два раза, в Азовском море - в полтора раза, до 15 граммов на литр при солености Черного моря 18 граммов на литр.

Об Азовском море

Азовское море стало внутренним морем РФ после вхождения в состав России территорий Донбасса и Новороссии, а также денонсации Госдумой договора с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу. Оно является самым мелким морем в мире - его глубина не превышает 13,5 м. Рост солености Азовского моря начался в 2007-2008 годах, ежегодно прибавляется в среднем 0,25 промилле. В качестве одного из проявлений повышения солености ранее ученые называли увеличение популяции медуз. Причиной роста количества соли в воде, по словам специалистов, является сокращение пресноводного стока из реки Дон, в бассейне которого в последние годы выпадает заметно меньше осадков.