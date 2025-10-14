На форуме в Москве резиденты "Сколково" представят передовые разработки для ТЭК

В выставочной программе Российской энергетической недели примут участие 15 компаний

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Передовые разработки для топливно-энергетического комплекса, в том числе роботов для трубопроводов, систему автоматического восстановления для поврежденных ЛЭП и программно-аппаратный комплекс для диагностики масла в промышленном оборудовании, представят компании-резиденты фонда "Сколково" (входит в группу ВЭБ.РФ) на Российской энергетической неделе (РЭН). Об этом сообщила пресс-служба фонда.

По информации пресс-службы, в выставочной программе Российской энергетической недели, которая пройдет с 15 по 17 октября в Москве, примут участие 15 компаний. "[Компании-резиденты "Сколково"] представят свои уникальные передовые решения для технологического прогресса в топливно-энергетическом комплексе", - отмечается в сообщении.

Компания "Роман Эмпайр" покажет роботизированный комплекс "Луноход" для зачистки нефтяных резервуаров водой под сверхвысоким давлением, который позволяет сократить затраты в пять раз и уменьшить время простоев, а компания "Тьюбот" продемонстрирует роботизированный колесный краулер для видеоинспекций трубопроводов диаметром от 190 мм. "Предиктивная сенсорика" представит программно-аппаратный комплекс с уникальным набором сенсоров, которые могут анализировать основные физико-химические параметры масла в промышленном оборудовании.

Также на стенде можно будет увидеть системы автоматизации технологических процессов промышленных предприятий группы компаний "Интелка".

Кроме того, будет представлен целый ряд разработок, направленных на цифровизацию и развитие "умной" энергетики. Так, компания "Тринити инжиниринг" продемонстрирует систему автоматического восстановления распределительной электросети, которая определяет место повреждения линии электропередачи и восстанавливает электроснабжение исправных участков. А "Автотрансформатор" - такие решения для электроэнергетики как повышение нагрузочной способности силовых трансформаторов, комплекс контроля состояния масла и систему защиты маслонаполненных трансформаторов от взрыва и пожара.