В Петербурге создали радиомаяк для отечественных спутников

Компактный прибор сможет работать в условиях космоса, отметили разработчики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Радиомаяк для спутников формата CubeSat создали ученые Балтийского государственного технического университета "Военмех" им. Д. Ф. Устинова в Санкт-Петербурге совместно с Институтом космических исследований РАН и ООО "СТЦ" (Специальный технологический центр). Запуск спутника "Военмех (VM4)" запланирован на 2026 год, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Мы создаем компактный и надежный прибор, способный работать в условиях космоса, обеспечивая при этом сбор научных данных и устойчивую связь со станциями приема сигналов", - привели в пресс-службе слова инженера центра управления полетами университета Даниила Кадочникова.

Компактное устройство для спутников CubeSat позволит протестировать российские технологии связи и провести исследования околоземного пространства. Проводится интеграция полезной нагрузки с космическим аппаратом. После этого спутник пройдет серию вибрационных и термовакуумных испытаний, моделирующих условия запуска и полета.

Проект осуществляется в рамках научно-образовательной программы Space- , объединяющей школьников, студентов, университеты и отечественные компании. Участники программы осваивают создание малых космических аппаратов, разработку полезных нагрузок и проведение собственных космических экспериментов. Программа реализуется при поддержке Фонда содействия инновациям - одного из ведущих институтов развития России. За три десятилетия фонд поддержал более 40 тыс. проектов, что привело к созданию свыше 12 тыс. стартапов. В научные инициативы при участии Фонда вовлечено более 450 тыс. школьников, а 25 тыс. молодых ученых получили гранты на развитие собственных разработок.