В РЭУ открыли R&D Центр по созданию инновационных технологий производства продуктов

Центр включает три лаборатории: хлебопекарного и кондитерского производства, напитков брожения и сыроделия

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. R&D Центр биотехнологий, включающий три лаборатории, где будет проводиться разработка и апробация инновационных технологий производства пищевой продукции, открыли в РЭУ им. Г. В. Плеханова. Торжественное открытие прошло 14 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Созданный на базе Плехановского университета R&D Центр пищевых технологий призван стать катализатором для трансфера передовых разработок и востребованных предприятиями технологий в реальный сектор экономики. Его уникальность - в комплексном стратегическом подходе: там будут не только готовить высококвалифицированных специалистов, но и формировать междисциплинарную модель подготовки кадров для биоэкономики России, ориентированную на максимально эффективное использование ресурсов. Образовательные программы будут интегрированы с научными исследованиями и практическими проектами, обеспечивая студентам глубокие знания и практические навыки, необходимые для успешной карьеры в области биотехнологий", - приводятся в сообщении слова замглавы Минобрнауки РФ Андрея Омельчука.

В свою очередь, замминистра природных ресурсов РФ Денис Буцаев указал на то, что прикладной характер образования сегодня является основным мировым трендом.

Как отметили в пресс-службе, Центр включает три лаборатории: хлебопекарного и кондитерского производства, напитков брожения и сыроделия. А также, по словам ректора Плехановского университета Ивана Лобанова, позже планируется создать библиотеку биологических штаммов и микробиологическую лабораторию.

"Одним из ключевых приоритетов страны, согласно указу президента России, является достижение технологического лидерства, обеспечение технологической независимости и формирование новых рынков в сфере биоэкономики. Решение данной задачи невозможно без формирования гибкой системы подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих междисциплинарными компетенциями на стыке биоинженерных, биотехнологических, экономических и управленческих знаний и навыков. Именно эту цель мы преследуем, открывая сегодня "R&D Центр пищевых биотехнологий", - подытожил он.