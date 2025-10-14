Разработан метод превращения изношенных шин в нанотрубки

Ежегодно на свалки попадает более 1,2 млрд изношенных шин, которые почти не разлагаются и редко утилизируются в силу особенностей структуры и химического состава вулканизированной резины, отметили исследователи

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российские и китайские ученые создали подход, позволяющий превращать отработавшие шины и другие формы резины в углеродные нанотрубки и водород при помощи относительно дешевого и простого катализатора на базе кобальта и магния. Об этом сообщил Центр научной коммуникации МФТИ.

"Из груды бывших покрышек мы получаем нанотрубки, которые можно применить в других областях. Если правильно подобрать параметры синтеза, можно создать трубки с одинаковыми свойствами, и благодаря этому использовать их, например, для электроники нового поколения",- пояснил заведующий лабораторией физики магнитных гетероструктур и спинтроники МФТИ Александр Чернов, чьи слова приводит Центр научной коммуникации вуза.

Как отмечают исследователи, ежегодно на свалки попадает более 1,2 млрд изношенных шин, которые почти не разлагаются и редко утилизируются в силу особенностей структуры и химического состава вулканизированной резины. Как правило, выброшенные скопления резины измельчаются и используются в качестве наполнителя для различных покрытий, или же сжигаются в печах на электростанциях и предприятиях по производству цемента и бумаги.

Ученые из МФТИ и Российского квантового центра (РКЦ), а также китайские исследователи, предложили альтернативную стратегию утилизации шин и другой продукции из резины, которая позволяет использовать их для производства водорода и одностенных углеродных нанотрубок, обладающих схожими размерами и другими свойствами. Для этого ученые разработали пористый кобальтовый катализатор на базе оксида магния, активно взаимодействующий с продуктами термического разложения резины.

Как объясняют ученые, эти взаимодействия приводят к одновременному формированию углеродных нанотрубок и выделению водорода, причем при подборе оптимальной температуры среды эти наноструктуры обладают очень схожей формой и размерами. Подобным образом, как показали проведенные учеными опыты, можно перерабатывать отходы из сразу шести различных форм резины, что повышает коммерческую привлекательность этой технологии.

"Это открывает широкое окно возможностей, которые мы тщательно исследуем. В нашем проекте китайская сторона синтезирует новые нанотрубки с различными свойствами. В Центре фотоники и двумерных материалов МФТИ и в Российском квантовом центре мы занимаемся непосредственно изучением оптических свойств и на их основе даем рекомендации о возможном улучшении. Уже сейчас продемонстрирована вполне рабочая технология утилизации",- подытожил Чернов.