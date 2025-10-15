Статья

Невидимая сила: как магнитные поля влияют на нашу жизнь

Магниты встречаются повсеместно — к примеру, в телефонах, на застежках одежды или выключателях. Но они нужны не только в быту — влияние магнитного поля помогает перелетным птицам добираться до места зимовки и защищает нашу планету от солнечной радиации. В чем суть магнитных явлений — в материале ТАСС

К северу от юга

У всех дома есть холодильник. На его дверцах часто висят памятные сувениры из разных мест. Но далеко не каждый может ответить, как они там держатся и почему не падают.

Все это связано с магнитными явлениями. Сейчас ученые пришли к выводу, что магнитными свойствами обладают все вещества. У одних эти свойства сильнее, а у других — слабее.

Магнит — это любой объект, который создает собственное магнитное поле. Обнаружить его наличие можно с помощью стрелки компаса, стальных опилок или по действию на проводник, по которому течет ток, поскольку магнитное поле действует на движущуюся заряженную частицу, а следовательно, и на проводник с током, — рассказала старший научный сотрудник отдела истории науки и техники и изучения коллекции Политехнического музея Ольга Тихомирова.

Согласно современным представлениям, магнитное поле присуще не самим веществам, а движущимся зарядам внутри них. В веществе к таковым относятся электроны атомов, электроны проводимости металлов, нуклоны атомных ядер. И именно они обладают собственным магнитным полем.​​​​

Но для появления намагниченности необходимо и действие внешнего магнитного поля. Оно может создаваться, к примеру, с помощью катушки с проводом, по которому течет электрический ток, или природными постоянными магнитами, имеющими собственное магнитное поле.

По способности намагничиваться под действием внешнего магнитного поля вещества делятся на три типа:

ферромагнетики , которые обладают самопроизвольной намагниченностью, из-за чего в результате усиливают действие внешнего магнитного поля (это, к примеру, железо, никель, кобальт и их сплавы);

, которые обладают самопроизвольной намагниченностью, из-за чего в результате усиливают действие внешнего магнитного поля (это, к примеру, железо, никель, кобальт и их сплавы); парамагнетики , которые сами по себе не намагничены и слабо намагничиваются во внешнем магнитном поле в направлении поля (к таким веществам относятся алюминий, платина и др.);

, которые сами по себе не намагничены и слабо намагничиваются во внешнем магнитном поле в направлении поля (к таким веществам относятся алюминий, платина и др.); диамагнетики, которые не намагничены и не способны сохранить намагниченность (к примеру, серебро, золото, медь и др).

В результате сувенирные магниты притягиваются к стальной дверце холодильника, потому что поверхность сувенира становится источником магнитного поля, а дверцы холодильника сделаны из стали, которая проявляет свойства ферромагнетиков. Но если приложить тот же магнит к деревянной дверце — ничего не произойдет, поскольку древесина такими свойствами не обладает.

А еще у любого магнита есть два полюса, которые условно назвали "северный" и "южный". Если магниты сталкиваются с одноименными полюсами (север — север или юг — юг), то они отталкиваются, а разноименные — притягиваются.

Действие магнитного поля на Земле и в космосе

Все объекты во Вселенной окружены магнитными полями — они есть как на Земле, так и в космосе. В космосе магнитное поле служит стабилизатором для спутников и вообще помогает решить проблему отсутствия гравитации. Так, постоянные магниты помогают космонавтам удерживать столовые приборы на подносе во время еды.

У Земли есть свое магнитное поле, которое создается за счет движения потока заряженных частиц во внешнем ядре планеты. Оно спасает Землю от солнечной радиации — магнитосфера нашей планеты отклоняет элементы, обладающие электрическим зарядом.

Для людей это не заметно, но есть прибор, который наглядно демонстрирует наличие у Земли магнитного поля, — компас. Его стрелка — это намагниченный металл, который ориентируется вдоль магнитного поля планеты, свободно вращается и указывает на север.

Магнитное поле Земли влияет и на обитателей планеты. Некоторые животные используют его для ориентации в пространстве — это явление называется магниторецепцией. Такой способ геолокации освоили в совершенстве черепахи: ученые поместили новорожденных животных в бассейн с искусственно созданным магнитным полем. При большем наклоне черепашки стремились на "южную" сторону бассейна, при меньшем — на "северную".

Различные исследования проводились и с другими животными:

акулами;

скатами;

перелетными птицами.

У последних были выявлены слабые электрические токи при поворотах головы, которые также позволяют ощущать напряженность магнитного поля. Благодаря этой способности животные мигрируют на дальние расстояния и ориентируются в пространстве лучше человека с компасом.

От МРТ до поездов

Магниты активно используют в повседневной жизни и технологиях. Люди применяют их, чтобы упростить процессы и сделать жизнь более удобной. К примеру:

Магниты присутствуют в современных устройствах. В динамиках телефона или компьютера находятся постоянный магнит и звуковая катушка, которая прикреплена к мембране. Когда по катушке проходит аудиосигнал, мембрана создает переменное магнитное поле. Это поле взаимодействует с полем постоянного магнита, и катушка начинает двигаться. Движения передаются мембране, которая создает звуковые волны за счет колебания воздуха, — так и возникает звук. В медицине тоже используются магниты — к примеру, в магнитно-резонансной томографии. Технология работает так: магниты внутри аппарата МРТ создают сильное магнитное поле. Под его действием протоны атомов водорода выстраиваются вдоль направления этого поля — их магнитные оси ориентируются в определенном порядке. Затем прибор посылает радиоволны, изменяя их состояние. Возвращаясь назад, атомы посылают сигналы, которые превращаются в детальные изображения внутренних органов. Технологии обеспечивают точную и безопасную диагностику. Применение магнитам нашли и в транспортных средствах. В Японии построили маглевы — поезда, которые двигаются благодаря им. Такой принцип называется "магнитная левитация". Сильные магниты с разными полюсами устанавливают в поезде и на путях, из-за чего они отталкиваются друг от друга. Магнитное поле создает тягу и ускорение вдоль путей, притягивая и отталкивая магнитные элементы по очереди, а сам поезд "парит" над рельсами. Благодаря отсутствию трения маглевы достигают скорости более 600 км/ч, а их движение становится бесшумным и плавным.