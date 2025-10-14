В России запатентовали космическую систему с искусственной гравитацией

Авторы изобретения отметили, что разработка сможет создавать перегрузку в пределах 50% от земного притяжения

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (РКК, входит в Роскосмос) зарегистрировала патент на космическую систему, создающую искусственную силу тяжести (ИСТ). Об этом говорится в патенте, с которым ознакомился ТАСС.

"Космическая система с искусственной гравитацией включает осевой модуль со статичной и вращаемой частями, соединенными герметичным подвижным соединением, обитаемые модули, средства вращения и энергообеспечения", - говорится в документе.

Как следует из описания изобретения, четыре обитаемых модуля радиально соединены с осевым модулем через стыковочные узлы. "Космическая система с ИСТ по данному изобретению обеспечивает надежность и безопасность экипажа за счет расположения герметичного подвижного соединения, состоящего из последовательно расположенных элементов вращения и уплотнений, по одну сторону от вращаемой части, что обеспечивает возможность в случае выхода из строя одного из элементов герметичного узла продолжение эксплуатации всей станции", - подчеркивается в патенте.

Авторы изобретения отметили, что подобная система благодаря вращению сможет создавать перегрузку в пределах 0,5g (50% от земной гравитации) - это соответствует частоте вращения около 5 оборотов в минуту при радиусе вращения около 40 метров. Кроме того, в патенте представлены схемы осевого модуля, обитаемых модулей, их размещения под головным обтекателем ракеты-носителя, а также схему их постепенной сборки на орбите.