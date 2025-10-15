На МКС подготовили уникальный прибор для выращивания кристаллов на орбите

Аппарат весит более 100 кг, отметил космонавт Алексей Зубрицкий

МКС, 15 октября. /ТАСС/. Экипаж российского сегмента Международной космической станции (МКС) завершил сборку комплекса научной аппаратуры "Комплекс научной аппаратуры для молекулярно-лучевой эпитаксии" для выращивания кристаллов полупроводников в вакууме. Прибор будет установлен снаружи станции в ходе предстоящей 16 октября внекорабельной деятельности (ВКД), сообщил спецкор ТАСС на МКС, космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий.

"Мы собрали научную аппаратуру, которая предназначается для установки во время ВКД-64. Называется эта аппаратура "Комплекс научной аппаратуры для молекулярно-лучевой эпитаксии" и предназначена для выращивания полупроводниковых кристаллов в космосе", - сказал Зубрицкий.

Он пояснил, что собранный прибор весит более 100 кг. В ходе выхода в открытый космос планируется задействовать роботизированную руку-манипулятор ERA - она доставит одного из космонавтов вместе с комплексом аппаратуры в зону установки.

Как сообщили в Роскосмосе на прошлой неделе, внекорабельная деятельность Зубрицкого и его коллеги Сергея Рыжикова намечена на 16 октября. Космонавты установят снаружи станции уникальную установку "Экран-М" для выращивания сверхточных полупроводниковых материалов в условиях невесомости при помощи технологии молекулярно-лучевой эпитаксии. Для Зубрицкого этот выход станет первым в карьере, для Рыжикова - вторым.