Издательство "Наука" планирует выпускать более 300 научных журналов к 300-летию

Работа издательства не прерывалась ни на один день с момента основания

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Издательство "Наука" планирует за два предстоящих года к своему 300-летию в 2027 году увеличить выпуск научных журналов с двух до трех сотен. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе издательства, которому 15 октября исполняется 298 лет.

"Издательство "Наука" сегодня издает более двухсот журналов на русском и английском языках. Сейчас ведется работа с институтами РАН и вузами по возрождению ряда уважаемых журналов прошлых десятилетий и по формированию новых периодических изданий в разных сферах научного знания. В издательстве рассчитывают, что портфель журналов к трехсотлетию превысит триста наименований", - говорится в сообщении.

За 298 лет работа этого учреждения не прерывалась ни на один день. Менялись названия и адреса, но организация оставалась одной и той же. Сначала она существовала под наименованием "Академическая типография", затем "Издательство РАН", затем "Издательство Академии наук СССР", и с 1963 года - "Издательство "Наука". В преддверии праздника в издательстве состоялось событие, которое многие в структурах РАН посчитали знаковым - возобновилась работа научных коллегий, которые принимают участие в формировании перспективных планов издательства по выпуску литературы на ближайшие годы.

"Работа в коллегиях издательства - это возможность для представителей фундаментальной и университетской науки не только озвучить необходимость выпуска отдельных книг, но и участие в формировании новых издательских трендов", - заявил руководитель издательства Михаил Фомин, чьи слова приводятся в сообщении.

Первыми приступили к работе коллегии при старейших редакциях издательства - редакции наук о Земле и редакции этнологии, антропологии и социологии.

"Научная коллегия при редакции наук о Земле издательства "Наука" вышла с инициативой выпуска нового научного журнала "Общество и пространство". Журнал важен как площадка для транслирования самых современных идей и мнений российских географов-обществоведов", - рассказал президент Ассоциации российских географов-обществоведов, директор Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем Южного федерального университета Александр Дружинин.

Об издательстве

Типография Академии наук была учреждена 2 (15) октября 1727 года указом Верховного тайного совета на первом этаже бывших палат царицы Прасковьи Федоровны, рядом со строящейся Кунсткамерой на Васильевском острове Санкт-Петербурга.

Именно в типографию Академии наук был трудоустроен Екатериной II понравившийся ей своими талантами конструктор Иван Кулибин, который на века определил технологические цепочки главной научной типографии российского государства. В издательстве работали знаменитые академики Александр Ферсман и Сергей Вавилов, свою трудовую карьеру начинал в качестве корректора будущий академик Дмитрий Лихачев.

Две типографии издательства "Наука" являются старейшими действующими полиграфическими производствами в стране. Они являются обладателями старейшего товарного знака на континенте Евразия и держателями старейших в России действующих коммерческих контрактов на поставку бумаги, картона и пергамента.

Издательство "Наука" является базовым научным издательством СНГ и методическим центром для переподготовки научных редакторов России и ряда государств БРИКС. Под крышей издательства ежедневно выходят в свет три выпуска научных журналов РАН или крупнейших вузов России, а ежемесячно в свет выходят несколько десятков монографий, сборников, научных и научно-популярных изданий.