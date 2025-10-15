На Урале разработали солнечную сушилку, работающую в любом климате

Как рассказали в отделе научных коммуникаций УрФУ, за счет конструкции и материала с изменяемым фазовым состоянием удалось повысить производительность сушилки и снизить материальные и эксплуатационные расходы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Уральские ученые разработали новую модель солнечно-воздушной сушилки для фруктов, овощей, ягод и грибов, которая адаптирована к любому климату и позволяет сократить время сушки более чем на 5 часов по сравнению с аналогами. Об этом сообщили ТАСС в отделе научных коммуникаций УрФУ.

"Существующие модели солнечно-воздушных сушилок, как правило, не адаптированы к разным вариантам климата. <…> Мы постарались учесть эти моменты в новой модели и повысили эффективность теплообмена для регионов, удаленных от экватора. За счет конструкции и материала с изменяемым фазовым состоянием нам удалось повысить производительность сушилки и снизить материальные и эксплуатационные расходы", - приводят в отделе научных коммуникаций слова заведующего кафедрой систем автоматизированного проектирования объектов строительства УрФУ Владимира Алехина. Кроме того, усовершенствованный тип сушилок имеет внутри более стабильную тепловую среду, из-за чего сушка происходит на 5 часов и 9 минут быстрее.

Первые опыты уже провели в Екатеринбурге: высушили грибы на традиционном аппарате и новой модели. Ученые отмечают, что сушка на модернизированном аппарате идет непрерывно за счет перераспределения тепла: дневное тепло используется ночью, что увеличивает продолжительность работы и общую производительность. Кроме того, в сушилке использованы материалы с невысокой стоимостью, что обеспечивает сроки окупаемости меньше, чем за три месяца. А ежедневная прибыль составляет 29,95 долларов, таким образом, суммарная прибыль за 10 лет использования сушилки нового типа составит более 26,6 тыс. долларов, что на 3 987,68 долларов выше традиционной версии, отмечают ученые.

Описание модели новой сушилки и ее показатели тепловых характеристик исследователи опубликовали в журнале Applied thermal engineering. Разработка велась совместно с китайскими коллегами и была профинансирована грантовой стипендией Уральского федерального университета (№:SFPRTB4.24). Исследования в вузе проводятся при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.