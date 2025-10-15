В России испытали винтокрылый БПЛА с электроприводом

Мероприятия подтвердили надежность и эффективность разработанных решений в условиях реального полета, отметили в Сибирском НИИ авиации

НОВОСИБИРСК, 15 октября. /ТАСС/. Ученые Сибирского НИИ авиации провели успешные испытания демонстратора винтокрылого БПЛА с электрическими силовыми установками. Он может быть перспективен для внедрения городских воздушных судов, сообщается в Telegram-канале института.

"В СибНИА завершились испытания демонстратора винтокрылого аппарата с электрическими силовыми установками. В ходе испытаний проверялась работоспособность двигателя и несущей системы, а также функционирование станции наземного управления. Эти мероприятия позволили подтвердить надежность и эффективность разработанных решений в условиях реального полета", - говорится в сообщении.

Разработанный летательный аппарат оснащен соосными несущими винтами, электроприводом и струйной системой. Он предназначен для городских грузоперевозок. В НИИ отметили, что разработка показывает возможность интеграции экологически чистых и эффективных решений в сферу воздушного транспорта и тем самым минимизирует выброс парниковых газов. БПЛА перспективен для дальнейшего развития и внедрения новых категорий городских воздушных судов, добавили в СибНИА.