Россия и ОАЭ будут совместно развивать инновации

Резиденты "Сколково" получат доступ к инфраструктуре и деловой среде Дубая, включая крупнейшие отраслевые мероприятия

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Фонд "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) и "Дубай Интернет Сити" (группа TECOM) будут совместно развивать инновации и выводить российские технологические компании на рынки стран Ближнего Востока, сообщили в пресс-службе фонда. Партнеры подписали стратегическое соглашение в ходе крупнейшего международного технологического форума GITEX Global.

"Партнерство с "Дубай Интернет Сити" открывает для инновационных компаний "Сколково" реальные возможности выхода на рынок Ближнего Востока - от практической поддержки в запуске пилотных проектов до выстраивания устойчивых экспортных каналов", приводятся в сообщении слова управляющего директора фонда "Сколково" по стратегическому международному партнерству, трансферу знаний и технологий Тимура Корнилова.

Партнеры намерены развивать международное сотрудничество между стартапами и технологическими корпорациями, обмениваться опытом в области инноваций и создавать условия для внедрения передовых решений в ключевые отрасли экономики.

В частности, резиденты "Сколково" получат доступ к инфраструктуре и деловой среде Дубая, включая крупнейшие отраслевые мероприятия - Gitex Global, Expand North Star и Step Dubai, которые ежегодно проходят на территории инновационного хаба.

В экосистему "Сколково", которая в этом году отмечает 15-летие, входят свыше 5 тыс. компаний. Партнерство откроет им новые возможности для выхода на международные рынки и привлечения инвестиций. В свою очередь, "Дубай Интернет Сити", на долю которого приходится около 65% ВВП технологического сектора эмирата, заинтересован в совместных проектах с российскими разработчиками и технологическими предпринимателями.

"Наше партнерство с Фондом "Сколково" подтверждает приверженность "Дубай Интернет Сити" формированию инновационной экосистемы, способствующей укреплению глобальной цифровой экономики. В экосистеме Фонда "Сколково" сконцентрировано множество перспективных технологических компаний, и в рамках этой инициативы мы намерены активно развивать сотрудничество с подобными новаторами. Партнерство создаст уникальные возможности для технологических компаний и стартапов, стимулируя долгосрочный экономический рост и технологическое развитие. В соответствии с экономической повесткой Дубая "D33", - отметил исполнительный вице-президент по коммерции TECOM Group и управляющий директор "Дубай Интернет Сити" Аммар Аль Малик.

На базе "Дубай Интернет Сити" сегодня работают более 4 тыс. международных компаний, включая PayPal, Nvidia и Oracle, а также 20 научно-исследовательских и инновационных центров. За последние 15 лет технологический хаб внес более 100 млрд дирхамов в ВВП Дубая и обеспечил создание свыше 125 тыс. рабочих мест.

Сотрудничество также предусматривает совместный поиск и апробацию перспективных пилотных проектов, проведение мастер-классов, обмен деловыми делегациями и участие в стартап-форумах.