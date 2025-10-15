В РФ разрабатывают модель управления качеством воздуха для нацпроекта

Новый подход объединит лучшее от науки и государственного управления, заявил председатель Общественного совета при Росгидромете Вадим Петров

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российские ученые работают над созданием первой в мире гибридной модели, призванной обеспечить достижение целевых показателей федерального проекта "Чистый воздух". Об этом на сессии Российской энергетической недели рассказал заместитель директора "ВНИИ Экология", председатель Общественного совета при Росгидромете Вадим Петров.

"Научно обоснованная модель управления промышленными выбросами объединит административные меры с передовыми технологиями мониторинга и прогнозирования в единую систему. По сути, гибридная модель объединяет лучшее от науки и государственного управления: математические модели прогнозируют, датчики подтверждают, а власти и бизнес совместно принимают решения. Такой подход рассматривается как оптимальный путь к достижению целей проекта "Чистый воздух" на устойчивой основе", - сказал Петров.

Федеральный проект "Чистый воздух", начавшийся в 2019 году, сейчас охватывает 41 промышленно загрязненный город России. Стоит задача к 2030 году существенно снизить выбросы загрязняющих веществ и обеспечить безопасное качество воздуха в этих городах. Однако действующая система контроля атмосферного воздуха сталкивается с рядом трудностей. В частности, предприятия медленно внедряют природоохранные меры - к установленному сроку около 35% крупных объектов I категории не получили комплексные экологические разрешения (экологические "паспорта"). Кроме того, экспериментальное квотирование промышленных выбросов вызвало вопросы у всех участников процесса относительно обоснованности и реализуемости строгих ограничений. Тем не менее, с учетом накопленного экологического ущерба и затянувшейся модернизации предприятий введение квот стало вынужденной мерой для борьбы с загрязнением воздуха.

По словам Петрова, ключом к решению этих проблем является переход к гибридной модели управления качеством воздуха. Разрабатываемая гибридная модель предполагает интеграцию традиционных экологических нормативов с автоматизированным мониторингом и цифровыми технологиями прогнозирования. В ее ядре - сводные расчетные модели, которые будут постоянно обновляться на основе актуальных данных наблюдений. Система объединит данные автоматических датчиков на промышленных трубах, городских станций контроля воздуха, результаты государственного и производственного экологического надзора, спутниковые наблюдения, а также прогнозы на основе искусственного интеллекта. Такая интеграция технологий позволит в режиме реального времени получать объективную картину качества воздуха и оперативно корректировать природоохранные меры.

О форуме

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в Манеже состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.