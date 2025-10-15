В Калининграде собрали роботизированный телескоп для изучения туманностей

Устройство может снимать один и тот же космический объект на протяжении длительного времени

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 15 октября. /ТАСС/. Любители из астрономического сообщества Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта собрали роботизированный съемочный комплекс, который позволяет на основе фотосъемки изучать различные объекты, например, кометы, звезды и туманности. Об этом ТАСС рассказал руководитель астрономического сообщества Алексей Байгашов, уточнив, что телескоп собран ради открытий космических объектов.

"При помощи таких телескопов можно искать астероиды, кометы, действительно стать первооткрывателями, но пока мы ими не стали. Еще есть интересные астрономические области, это открытие больших кислородных туманностей. <...> Не так давно любители открыли большое кислородное облако вблизи галактики Андромеда. <...> Мы тоже можем стать первооткрывателями", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, телескоп в состоянии снимать один и тот же космический объект на протяжении длительного времени, что позволяет собрать большой объем научных данных. При этом устройство можно настроить так, чтобы роботизированный телескоп после съемки одного объекта мог, не прерываясь, переключаться на другие. Для этого специалисты заранее формируют программу съемок нескольких небесных явлений и задают нужные им параметры.

"Астрономическое сообщество появилось в 2014 году. Мониторим небо, смотрим, появились ли какие-то новые объекты. Если что-то появилось, отправляем эфемериды, то есть данные по этому объекту в Центр малых планет, это всемирная организация, которая уже говорит, известен этот объект, или еще нет", - добавил Байгашов.

Он отметил, что любительское астрономическое сообщество стало фундаментом для создания более серьезной организации, лаборатории астрофизики, которая официально работает в БФУ.