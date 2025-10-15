В Кении обнаружили окаменелые останки кисти рук парантропа

Открытие было совершено группой ученых под руководством профессора Университета Стоуни Брук Луиз Лики, дочери знаменитых антропологов Ричарда и Мэв Лики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Ученые впервые обнаружили в Кении окаменелую кисть рук парантропа, одного из видов древних гоминид, обитавших на востоке Африки параллельно с древнейшими представителями рода Homo. Первичный анализ анатомии его руки указывает на то, что парантропы могли в теории могли пользоваться орудиями труда, пишут исследователи в статье в научном журнале Nature.

"Вопрос того, умели ли парантропы пользоваться орудиями труда, оставался предметом научных споров с момента открытия их останков, так как до настоящего времени нам не удавалось найти окаменелые кисти и кости рук этих гоминид. Мы впервые обнаружили подобные окаменелости, чье изучение указало на то, что парантропы были похожи на представителей рода Homo в умении манипулировать предметами и передвигаться на двух ногах", - говорится в сообщении.

Это открытие было совершено группой ученых под руководством профессора Университета Стоуни Брук Луиз Лики, дочери знаменитых антропологов Ричарда и Мэв Лики, впервые обнаруживших останки парантропа в Олдувайском ущелье в Танзании более полувека назад. Как и ее родители, профессор Лики уже много лет проводят раскопки в Кении у берегов озера Туркана, где за последние десятилетия были найдены десятки останков многих видов древних людей, австралопитеков и парантропов.

Недавно ученым удалось обнаружить в регионе Кооби-Фора, расположенном на восточном береге озера Туркана, фрагменты макушки черепа и челюстей парантропа и несколько коренных зубов, а также почти полный набор костей пальцев и кистей этого древнего существа. Эти останки были найдены рядом с окаменевшей цепочкой следов парантропов и прямоходящих людей, об обнаружении которых исследователи сообщили миру в 2024 году.

Соседство кистей с зубами и костями черепа парантропа позволило ученым впервые однозначно связать эту находку с данным видом гоминид и сравнить анатомию его рук с тем, как устроены кисти древних представителей нашего рода и современных горилл. Это сравнение показало, что парантропы обладали подвижными мизинцами, относительно прямыми пальцами и некоторыми другими типично "человеческими" элементами анатомии.

Как объясняют антропологи, это говорит о том, что парантропы могли в теории манипулировать орудиями труда и прикладывать к ним достаточно большую силу, несмотря на большую схожесть других элементов анатомии их рук с устройством передних конечностей горилл. Это открытие меняет и усложняет историю появления орудий труда, а также указывает на необходимость повторного изучения окаменелых останков рук, которые в прошлом приписывались умелым людям (Homo habilis) и другим представителям нашего рода, подытожили ученые.

О парантропах

Парантропы представляют собой древних гоминид, живших в разных регионах Африки примерно 1-2,9 млн лет назад. Первый череп парантропа был обнаружен в Танзании в 1959 году британским археологом Мэри Лики, и впоследствии их останки находили в Кении и в разных регионах Южной Африки. Парантропы являются близкими родичами наших предков, которые пошли по иной эволюционной траектории, направленной на приспособление к пережевыванию грубой растительной пищи, что отражается в структуре их зубов и челюстей.