Академия РВСН запатентовала демонстратор возвращаемой ступени ракеты-носителя

Изобретение могут использовать при работах по созданию ступеней ракет и транспортных космических кораблей

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Специалисты Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого разработали демонстратор многоразовой ступени ракеты-носителя, следует из документа к патенту, имеющегося в распоряжении ТАСС.

"Изобретение относится к области ракетно-космической техники в части возвращаемой многоразовой ступени ракеты-носителя и может быть использовано при проведении опытно-конструкторских работ по созданию ступеней ракет-носителей, транспортных космических кораблей, возвращаемых летательных аппаратов, совершающих полет в широком диапазоне скоростей по возвратной траектории, на этапе летно-конструкторских испытаний", - говорится в описании к патенту на изобретение.

В качестве наиболее близкого аналога авторы указали демонстратор американской многоразовой ступени ракеты-носителя Falcon 9 FT. При этом отмечается, что комплексная отработка конструкции ступени и ее бортовых систем на демонстраторе Grasshopper в ходе американской программы была возложена на этап совместных летных испытаний в составе ракеты-носителя. Предполагается, что российский демонстратор обеспечит отработку конструкции ступени и ее бортовых систем, а также автономную летную отработку аэрогазодинамической системы управления и посадки в расширенном диапазоне высот от 0 до порядка 100 км и скоростей полета от 0 до 4 чисел Маха в многоразовом режиме.

"В процессе летных испытаний отрабатываются элементы конструкции и конструктивные схемы и решения, которые присущи возвращаемой многоразовой ступени, что существенно повышает уровень технологической готовности для перехода на этап совместных летных испытаний в составе штатной ракеты-носителя с повышенной эффективностью, надежностью и качеством. Таким образом минимизируются технико-экономические затраты на проведение автономных и летно-конструкторских испытаний возвращаемой ступени, повышается частота пусков демонстратора, уменьшается время его подготовки к пуску", - описывают авторы предполагаемые испытания.

Отмечается, что объем совместных испытаний ракеты-носителя с дорогостоящей маршевой двигательной установкой должен сократиться приблизительно в два раза. Кроме того, предполагается, что этап летно-конструкторских испытаний будет совмещен с основным назначением пуска по выведению полезной нагрузки ракеты-носителя.

Сам демонстратор состоит из корпуса с топливными баками горючего и окислителя кольцевой формы с системой подачи компонентов топлива, двигательной установки с системой векторного управления тягой, газореактивной системы управления движением относительно центра масс в виде жидкостной двигательной установки, установленной в отдельном посадочном блоке. Также на корпусе установлены посадочное и погрузочно-установочные устройства.