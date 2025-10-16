Разработан микроробот в форме руки для точной доставки частиц и клеток

ШАНХАЙ, 16 октября. /ТАСС/. Китайские ученые разработали микроробота в форме руки, который может осуществлять точный захват, доставку и высвобождение частиц или клеток. Как сообщило агентство Xinhua со ссылкой на исследование, размеры робота составляют порядка 40 микрометров, что меньше диаметра человеческого волос.

Разработка оснащена модулем захвата, реагирующем на кислотность, и модулем транспортировки, чувствительным к магнитному полю.

Робот управляется магнитным полем, он может с легкостью избегать препятствия и нацеливаться на частицы или клетки. Реагируя на кислотную среду, его ладонь сжимается, чтобы зафиксировать объект.

Микроробот может поворачиваться и менять направление движения, чтобы доставить объект в целевую зону. Как только среда становится щелочной, робот раскрывает ладонь, чтобы высвободить частицы или клетки.

Исследователи ожидают, что микроробот будет использоваться для манипуляций с клетками, доставки лекарств при точной терапии, а также для очистки окружающей среды.

Робот разработан Техническим институтом физики и химии Китайской академии наук.