McGill University: повышение уровня моря угрожает затоплением прибрежным городам

По самым оптимистичным прогнозам, если уровень воды достигнет 0,5 м, разрушение грозит 3 млн построек

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Повышение уровня моря может привести к постепенному затоплению прибрежных городов по всему миру. К такому выводу пришли ученые из университета МакГилла (McGill University) в Канаде.

Эксперты проанализировали данные из Африки, Южной и Центральной Америки и Юго-Восточной Азии. Проведя несколько оценок, они пришли к выводу, что из 840 млн зданий в исследуемых регионах к 2100 году пострадают порядка 136 млн при условии, что уровень моря поднимется на 20 м.

Даже по самым оптимистичным прогнозам, если уровень воды достигнет лишь 0,5 м, разрушение грозит 3 млн построек. При повышении уровня моря до 5 м пострадают 45 млн домов.

Ученые надеются, что их исследование поможет специалистам по развитию городов планировать застройку с учетом грядущих климатических изменений.