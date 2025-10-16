В древних строениях Херсонеса нашли бактерии, способные восстанавливать бетон

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Археологи собрали в Севастополе данные о бактериях, которые заселили древние подземные цистерны для засолки рыбы и сбора дождевой воды и способствуют их сохранности. Это дает возможность использовать их при создании отечественного самовосстанавливающегося биобетона, сообщил ТАСС заведующий отделом междисциплинарных исследований музея-заповедника "Херсонес Таврический" Алексей Аржанов в ходе всероссийского проекта "Музейные маршруты" в Севастополе.

"Из перспективных направлений, по которым прямо сейчас ведутся исследования достаточно большой командой научных организаций - и Южного федерального округа, и столичных, - является исследование бактерий в древних строительных растворах Херсонеса Таврического (город существовал на месте современного Севастополя с V века до нашей эры - прим. ТАСС). <…> Суть в том, что отдельные микроорганизмы, [поселившиеся со временем] в бетоне, способствуют его лучшему сохранению и где-то даже регенерации. Благодаря совместной работе химиков, биологов, археологов мы рассматриваем, какие бактерии находятся в древних растворах, - и дальше уже [коллеги] их пытаются применить в современных", - сказал Аржанов.

Он уточнил, что для изучения взяты образцы из рыбозасолочных и водосборных цистерн, сохранившихся на территории "Херсонеса Таврического".

"И эти исследования ложатся в основу концепции уже современного строительного материала - биобетона (в настоящее время в РФ и в мире ведутся разработки бетона, изначально заселенного микроорганизмами, которые вырабатывают вещества, заполняющие микроучастки при естественном разрушении материала - прим. ТАСС)", - пояснил ученый.

Собеседник агентства добавил, что не может конкретнее говорить о практических результатах до официальной публикации материалов и введения данных в научный оборот.

О Херсонесе

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н. э. здесь была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город входил в состав Римской и Византийской империй. Он просуществовал до конца XIV века н. э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В Средние века в этом регионе основали свои поселения генуэзские купцы, а в XV веке территория стала подконтрольна Крымскому ханству.