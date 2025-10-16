Создана самая эффективная солнечная батарея на основе олова

ШАНХАЙ, 16 октября. /ТАСС/. Инженеры из Фуданьского университета (КНР) разработали экологичный фотоэлемент на основе олова с рекордной для данного типа эффективностью преобразования солнечной энергии в 17,7%. Как говорится в заявлении университета, по эффективности он не уступает традиционным моделям на основе свинца, но при этом исключает риски для окружающей среды и здоровья человека.

"Наша цель состояла в том, чтобы создать солнечный фотоэлемент, который был бы по-настоящему экологичным на протяжении всего своего жизненного цикла", - сказал исследователь Лян Цзя.

Высокопроизводительные перовскитные солнечные элементы долгое время сильно зависели от свинца, что создавало значительные риски для окружающей среды и здоровья людей.

По словам Лян Цзя, олово предлагает идеальное решение в качестве заменителя, поскольку оно "широко распространено, безопасно, хорошо совместимо с процессами преобразования солнечной энергии и его легко использовать в масштабном производстве". Он добавил, что с точки зрения стоимости материалов солнечные элементы на основе олова намного дешевле своих кремниевых аналогов.

Ранее рекорд эффективности фотоэлектрического преобразования элементов на основе олова составлял 16,5%.