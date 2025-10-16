Лактоферрин может ускорить безрубцовое восстановление хрящевой ткани

Исследование пока было проведено на ушном хряще, но потенциально можно добиться восстановления и других типов тканей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Специалисты Сеченовского университета выяснили, что природный белок, содержащийся в молоке и слезной жидкости - лактоферрин, способен ускорять безрубцовое восстановление хрящевой ткани. Об этом сообщили в пресс-службе вуза, отметив, что исследование пока было проведено на ушном хряще, но потенциально можно добиться восстановления и других типов тканей.

"Исследователи Института регенеративной медицины Сеченовского университета выяснили, что лактоферрин <…> способен ускорять органотипическую регенерацию, то есть качественное, безрубцовое восстановление ткани, максимально приближенное к ее исходной структуре. Пока что речь идет об ушном хряще, однако потенциально с помощью лактоферрина можно добиться восстановления и других типов тканей, полагают ученые", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, такие сложные ткани, как хрящ, кость или нерв отличаются низкой скоростью обновления и частым рубцеванием.

"Мы протестировали несколько биологически активных веществ и препаратов, и обратили внимание на лактоферрин, который ускорял именно органотипическое восстановление - когда ткань не рубцуется, а воссоздается ее исходная архитектура. Это важный шаг: мы выяснили, что можно "перенастроить" процесс заживления с рубцевания на регенерацию", - приводятся в сообщении слова заведующего лабораторией цифрового микроскопического анализа Алексея Файзуллина.

По словам руководителя Центра инновационных коллагеновых разработок Сеченовского университета Артема Антошина, использование лактоферрина при биопечати тканеинженерных конструкций может существенно ускорить формирование и созревание хрящевых структур, а также улучшить их качество.