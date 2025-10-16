Раскрыты различия в предрасположенности народов России к дефициту витамина D

Наиболее уязвимы в этом отношении оказались евреи-ашкенази и азербайджанцы

Редакция сайта ТАСС

© Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Генетики выяснили, что уровень предрасположенности к дефициту витамина D заметно различается для представителей разных российских народов и этносов. Наиболее уязвимы в этом отношении оказались евреи-ашкенази и азербайджанцы, тогда как буряты, русские и белорусы реже всего являются носителями подобных мутаций, сообщила ТАСС пресс-служба компании Genotek.

"Полученные нами данные помогают понять, у каких групп населения может быть повышенная предрасположенность к дефициту витамина D, особенно в условиях ограниченного солнечного света в северных широтах. Понимание этого поможет заранее определить риск дефицита витамина D и при необходимости скорректировать питание или прием добавок", - пояснил директор по науке Genotek Александр Ракитько, чьи слова приводит пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, вероятность развития нехватки витамина D в организме того или иного человека зависит от того, присутствует ли в окрестностях гена CYP2R1 определенный генетический вариант (rs10741657), снижающий эффективность преобразования витамина D в его активную форму, кальциферол. Как правило, носители определенного варианта данного гена на 42% чаще страдают от нехватки витамина D, что может негативно сказаться на их здоровье.

Специалисты компании Genotek проанализировали данные генетических тестов свыше 166 тыс. россиян из разных этнических групп и регионов и выявили, в каких популяциях "рисковый" вариант встречается чаще всего. Оказалось, что чаще всего данная вариация присутствует в геномах евреев-ашкенази, а также азербайджанцев и армян - их носителями является более 50% представителей данных этносов. Также достаточно часто она встречается среди кабардинцев, чувашей, удмуртов и башкир.

В свою очередь, минимальная частота этого варианта была зафиксирована у бурят (32,29%) и русских (32,97%). Небольшие различия также наблюдаются между северными и южными русскими: у северных этот вариант встречается немного чаще - 33,97% против 33,19%. Понимание этого, как надеются ученые, поможет улучшить профилактику нехватки витамина D в России на индивидуальном уровне и на уровне всего населения в целом.

О витамине D

Витамин D играет важную роль в работе иммунитета, а также в поддержании состояния костей и зубов. Также за последние десятилетия ученые обнаруживали свидетельства того, что это вещество несколько снижает вероятность смерти от инфаркта, замедляет развитие рассеянного склероза и ослабляет действие алкоголя на мозг сильно пьющих людей. Подобные открытия заставляют ученых активно изучать действие витамина D на разные ткани тела организма людей и модельных (лабораторных) животных.