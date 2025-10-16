Расшифрована структура древней бактерии, состоящая из более чем 500 белков

Для установления полноатомной структуры комплекса использовали криоэлектронную микроскопию

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российские исследователи расшифровали сложную структуру гигантской древней цианобактерии возрастом более 2 млрд лет, которая состоит из более чем 500 белков. Выводы авторов ускорят создание природоподобных фотоэлементов, сообщили ТАСС в ФИЦ Биотехнологии РАН.

Ученые предполагают, что именно цианобактерии, научившиеся проводить фотосинтез, сопровождающийся выделением кислорода, явились "творцами" современной атмосферы на Земле. Авторы работы изучили строение фикобилисомы - сложного по своей архитектуре комплекса в составе древней цианобактерии Gloeobacter violaceus, который помогал ей улавливать свет и транспортировать его энергию внутри микроорганизма.

"Строение этой гигантской белковой конструкции, улавливающей свет в клетках цианобактерий, не удавалось установить почти полвека с момента их обнаружения. <…> Гигантская конструкция состоит из более 500 белков. <…> Комплексное исследование, проведенное учеными, позволило впервые создать трехмерную структуру сложного светособирающего комплекса древнейших цианобактерий, описать детальное строение фикобилисом нового типа и их способ регуляции", - сообщили ТАСС в научном центре.

"Понимание структуры этого гигантского светособирающего комплекса расширяет представления о процессе эволюции фотосинтетического аппарата и может быть использовано для создания природоподобных фотоэлементов", - также уточнили в ФИЦ Биотехнологии РАН.

В работе также приняли участие специалисты МГУ им. М. В. Ломоносова, Института физиологии растений им. К. А. Тимирязева РАН и НИЦ "Курчатовский институт". Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Science Advances.