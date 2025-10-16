Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Российская энергетическая неделя
ТАСС Медиа
ГлавнаяНаука

Расшифрована структура древней бактерии, состоящая из более чем 500 белков

Для установления полноатомной структуры комплекса использовали криоэлектронную микроскопию
Редакция сайта ТАСС
08:23
© Вадим Скрябин/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российские исследователи расшифровали сложную структуру гигантской древней цианобактерии возрастом более 2 млрд лет, которая состоит из более чем 500 белков. Выводы авторов ускорят создание природоподобных фотоэлементов, сообщили ТАСС в ФИЦ Биотехнологии РАН.

Ученые предполагают, что именно цианобактерии, научившиеся проводить фотосинтез, сопровождающийся выделением кислорода, явились "творцами" современной атмосферы на Земле. Авторы работы изучили строение фикобилисомы - сложного по своей архитектуре комплекса в составе древней цианобактерии Gloeobacter violaceus, который помогал ей улавливать свет и транспортировать его энергию внутри микроорганизма.

"Строение этой гигантской белковой конструкции, улавливающей свет в клетках цианобактерий, не удавалось установить почти полвека с момента их обнаружения. <…> Гигантская конструкция состоит из более 500 белков. <…> Комплексное исследование, проведенное учеными, позволило впервые создать трехмерную структуру сложного светособирающего комплекса древнейших цианобактерий, описать детальное строение фикобилисом нового типа и их способ регуляции", - сообщили ТАСС в научном центре.

Для установления полноатомной структуры комплекса авторы использовали криоэлектронную микроскопию.

"Понимание структуры этого гигантского светособирающего комплекса расширяет представления о процессе эволюции фотосинтетического аппарата и может быть использовано для создания природоподобных фотоэлементов", - также уточнили в ФИЦ Биотехнологии РАН.

В работе также приняли участие специалисты МГУ им. М. В. Ломоносова, Института физиологии растений им. К. А. Тимирязева РАН и НИЦ "Курчатовский институт". Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Science Advances. 

Россия