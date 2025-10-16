В России предложили способ лечения врожденной патологии бедра у детей

Он основан на использовании собственной ткани организма для создания связки, которая прикрепляет бедро к бедренной кости

НОВОСИБИРСК, 16 октября. /ТАСС/. Ученые Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) имени Я. Л. Цивьяна разработали и запатентовали новый способ лечения врожденного вывиха бедра у маленьких детей. Он основан на использовании собственной ткани организма для создания связки, которая прикрепляет бедро к бедренной кости, следует из патента, с которым ознакомился ТАСС.

Одним из самых тяжелых последствий лечения детей с врожденным вывихом бедра является разрушение хряща внутри сустава из-за недоразвитости костных структур. Оно приводит к снижению трудоспособности и инвалидности больных в старшем возрасте, по данным исследователей частота дегенеративных изменений может достигать 47%. Существующие методы лечения не подходят для детей возрастом до 1,5 лет, поскольку для вправления вывиха хирургами необходимо проводить сложные травматичные манипуляции, которые могут привести к осложнениям.

"Способ позволяет ликвидировать врожденный вывих бедра и избежать латеропозиции (бокового смещения - прим. ТАСС) и остаточного подвывиха бедра за счет того, что из собственной ткани (капсулы сустава) формируется дополнительная подвздошно-бедренная связка, имеющая основное место прикрепления у края впадины с сохранением кровоснабжения, что приводит к полноценному ее приживлению, выполнению функции стабильного прочного удержания головки бедра во впадине", - говорится в патентной документации.

Способ, разработанный новосибирскими учеными, направлен на снижение травматичности и предупреждение смещения головки бедра при вправлении врожденного вывиха бедра у детей. Во время операции травматологи предлагают сначала определить интенсивность кровотока с помощью ультразвука, а затем создать дополнительную связку для крепления бедра к кости из избытка соединительной оболочки, окружающей сустав. Разработанный метод позволяет сделать такую связку без отсечения тканей от выемки в тазовой кости, что важно для сохранения кровоснабжения.

Как отмечают авторы патента, предложенный способ лечения вывиха бедра "не препятствует гармоничному развитию сустава по мере роста ребенка".