Банковские кризисы оказались вредны для экологии

Они провоцируют уход части бизнеса в неформальный сектор, где применение стандартов охраны природы затруднено или игнорируется, заявили специалисты

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российские и итальянские экономисты обнаружили, что за последние пять десятилетий финансовые и банковские кризисы неоднократно вызывали долгосрочные снижения в численности и видовом разнообразии животных и растений на Земле. Потенциально это связано со снижением инвестиций в новые экорешения и другими факторами, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ со ссылкой на исследование в журнале Economics Letters.

"Кризисы провоцируют уход части бизнеса в неформальный сектор, где применение стандартов охраны природы затруднено или игнорируется. Это ведет к неконтролируемой эксплуатации ресурсов, браконьерству, нелегальной вырубке леса и неконтролируемым выбросам. В конце концов, кризисы снижают инвестиции в новые экологические решения", - пояснила доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Мария Щепелева, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые пришли к такому выводу при анализе двух наборов статистических данных - международного индекса Living Planet Index, отражающего колебания в численности популяций более чем пяти тыс. видов позвоночных в наземных, пресноводных и морских экосистемах, а также международной базы кризисов, собранной учеными Ханойского университета (Вьетнам) и Университета Лафборо (Великобритания).

Для анализа этих сведений ученые построили модель, которая позволяет оценить влияние банковских и финансовых кризисов на уровень биологического разнообразия и численность популяций животных и растений и наоборот. Последующие расчеты показали, что рост частоты банковских кризисов существенным образом снижает индекс LPI через 2-3 года после шока, причем их влияние сохраняется до 12 лет.

Также исследователи обнаружили, что наиболее опасными для биологического разнообразия были тройные кризисы, тогда как долговые, валютные и двойные кризисы оказались почти незначимы для состояния окружающей среды. Ученые объясняют это тем, что банковские кризисы устойчиво снижают ВВП, а это, в свою очередь, уменьшает число инструментов экологической политики государств по защите биоразнообразия, таких как налоги, сборы, субсидии.

При этом экономисты также обнаружили, что и снижение индекса LPI ассоциировалось с увеличением частоты всех типов финансовых и банковских кризисов, что в теории ведет к усилению их влияния на состояние природы. Для борьбы с этим феноменом, как считают ученые, необходима координация усилий центробанков и экорегуляторов, в том числе активное внедрение зеленых коэффициентов риска в нормативы и формирование межведомственных рабочих комитетов, регулярный обмен информацией о выявленных рисках и нарушениях.