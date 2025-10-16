В Северной Осетии пройдет научный форум с участием молодежи СКФО и Южной Осетии

На форуме будут работать пять секций

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 октября. /ТАСС/. Научный форум с участием молодежи из регионов Северного Кавказа и Южной Осетии пройдет в Северной Осетии с 22 по 23 октября. Об этом ТАСС сообщил Алан Огоев - ректор Северо-Осетинского госуниверситета (СОГУ), на площадке которого пройдет мероприятие.

"В стенах нашего университета состоится значимое событие - Владикавказский молодежный научный форум. Этот форум станет открытой площадкой для самых талантливых и увлеченных студентов со всего Северного Кавказа, тех, кто уже сегодня горит наукой и определяет ее будущее", - сказал Огоев.

На форуме будут работать пять секций, посвященных превентивной и персонализированной медицине, укреплению социокультурной идентичности российского общества, искусственному интеллекту и машинному обучению, современным материалам и технологиям будущего, а также пространственному развитию России.

В настоящее время регистрацию прошли более 300 молодых ученых из республик Северного Кавказа и Южной Осетии.

Форум проводится для поддержки молодых талантов, обмена опытом и популяризации науки.

Участники получат возможность опубликовать свое исследование в ведущем российском индексированном издании.

Проведение форума является следствием получения гранта Минобрнауки РФ, который выиграл СОГУ для

поддержки студенческих научных сообществ. Ведомство проводило конкурс, в котором СОГУ стал одним из лучших среди 316 заявок со всей страны.