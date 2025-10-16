Глобальное потепление "раскачает" Эль-Ниньо

Изменения климата также синхронизируют этот глобальный феномен с другими, отчего наводнения и волны жары будут появляться гораздо чаще

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Международный коллектив климатологов открыл свидетельства того, что колебания климатического феномена Эль-Ниньо в Тихом океане, задающего климат и погоду на значительной части поверхности Земли, резко изменятся и усилятся к середине столетия из-за глобального потепления. Это сделает связанные с ним колебания климата более предсказуемыми, но опасными для человечества, сообщила пресс-служба южнокорейского Института фундаментальных исследований (IBS).

Эль-Ниньо и Ла-Нинья (El Niño и La Niña, исп. "мальчик" и "девочка") — сменяющиеся феномены, связанные с резким потеплением верхнего слоя воды в Тихом океане и его похолоданием соответственно. Их смена связана с каскадом сдвигов в элементах климата, не зависящих напрямую от температуры воды. Они вызывают перестройки в круговороте течений и ветров, засухи и ливни. К примеру, "засуху тысячелетия" в Австралии (1996-2010 гг.) вызвал необычно сильный Эль-Ниньо.

Исследователи с помощью компьютерной модели, учитывающей большое число процессов и колебаний, характерных для разных слоев атмосферы и гидросферы, подготовили несколько сценариев, в которых температуры воздуха, поверхности океана и другие климатические факторы будут быстро меняться из-за неконтролируемого роста выбросов парниковых газов. Расчеты показали, что уже к середине столетия характер Эль-Ниньо и его влияние на климат резко поменяются.

Сейчас для Эль-Ниньо характерны относительно средние по силе и нерегулярные всплески активности, разделенные "нейтральными" фазами. Перемены климата сведут число этих пауз к минимуму, а сами всплески будут значительно мощнее и чаще. В итоге каждые 2-3 года или 4-5 лет мощный Эль-Ниньо будет сменяться не менее мощной Ла-Ниньей, отмечают исследователи.

"Результаты наших расчетов указывают на то, что колебания Эль-Ниньо не только усилятся и станут более регулярными, но и при этом они станут синхронными с другими климатическими феноменами, такими как Североатлантическая осцилляция (NAO) или диполь Индийского океана (IOD). Это усилит флуктуации в уровне осадков Калифорнии и на Иберийском полуострове, что повысит риск развития "гидроклиматических шоков", - пояснил профессор IBS Аксель Тиммерманн.

В частности, подобная синхронизация сильно повлияет на частоту развития наводнений и волн жары в Европе, Северной Америке и на Ближнем Востоке. Это следует учитывать при планировании мер, нацеленных на противодействие подобным проявлениям стихии, отмечают исследователи.