Создана методика для ускорения разработки новых лекарств от болезней сосудов

Разработка связана с новым подходом для получения белка AT1

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российские молекулярные биологи разработали новый подход для получения белка AT1, играющего важную роль в регуляции давления и сужении сосудов под действием пептидного гормона ангиотензина. Разработка ученых позволяет вчетверо увеличить выход данного белка, что сделает его более доступным для разработчиков лекарств, сообщил Центр научной коммуникации МФТИ.

"Этот рецептор играет ключевую роль в регуляции кровяного давления, в контроле выведения из организма воды и ионов в почках. Нарушения в его работе приводят к серьезным заболеваниям сердечно-сосудистой системы, поэтому он представляет перспективную мишень для разработки новых лекарств. Мы усовершенствовали протоколы экспрессии белка и его очистки для дальнейших биофизических исследований", - пояснил научный сотрудник МФТИ Иван Капранов, чьи слова приводит Центр научной коммуникации вуза.

Как отмечают ученые, рецептор AT1 относится к числу так называемых семиспиральных белков. Они устроены таким образом, что они способны соединяться с определенными типами сигнальных молекул во внеклеточной среде и передавать сигнал об их наличии внутрь клетки. Значительное число болезней, в том числе различные формы аллергии и астмы, порождаются сбоями в работе этих белков.

Изучению механизмов работы семиспиральных белков и их взаимодействий с лекарствами и биомолекулами мешает то, что структура данных молекул во многом зависит от того, как именно они встроены в оболочку клеток. Кроме того, данные белки достаточно сложно производить и выделять из клеток в том виде, в котором их можно использовать для проведения исследований, из-за чего ученым удалось полностью изучить лишь небольшое число этих рецепторов.

Ученые проанализировали существующие подходы для получения этих белков, в рамках которых интересующие ученых рецепторы производятся при помощи клеток, извлеченных из куколок бабочек-кукурузных лиственных совок (Spodoptera frugiperda). Исследователям удалось выявить несколько узких мест, замедляющих синтез белка AT1 в культурах клетках данного насекомого, и подобрать оптимальный набор реагентов, позволяющих "упаковать" его молекулы в водорастворимую форму и мешающих его цепочкам слипаться друг с другом.

В результате специалисты смогли нарастить концентрацию AT1 в клетках с нуля до 72%, также повысить его общий выход примерно в четыре раза. В перспективе это позволит нарастить и удешевить производство данного рецептора для проведения биофизических исследований, что ускорит разработку новых лекарств от болезней сосудов и других заболеваний, связанных с нарушениями в круговороте ангиотензина.