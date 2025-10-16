На Солнце произошла четвертая сильная вспышка

Она длилась 33 минуты

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Новая вспышка предпоследнего класса мощности М произошла на Солнце, она стала четвертой за день. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

"16 октября в 17:08 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4246 (N21W65) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 33 минуты", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о вспышках М2.7, М2.4 и М1.1. Причем все вспышки произошли в одной группе пятен - 4246.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.