В ТюмГУ провели экспедицию для создания российско-бразильской станции в Амазонии

Это позволило, в частности, получить данные для геопривязки и аэрофотоснимков

ТЮМЕНЬ, 16 октября. /ТАСС/. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и Федерального университета Северного Токантинса (UFNT) провели первую экспедицию в регионе Бику-ду-Папагайо муниципалитета Эсперантина штата Токантинс в границах Амазонии. Исследование направлено на изучение флоры и фауны данной территории для создания здесь российско-бразильского "зеркального" карбонового полигона, сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза.

"Близится создание новой российско-бразильской исследовательской станции. <...> С 8 по 9 октября в регионе Бику-ду-Папагайо муниципалитета Эсперантина штата Токантинс прошла первая научная экспедиция "Бику-ду-Папагайо: биоразнообразие, экотон и изменение климата в Северном Токантинсе". Экспедицию координировал Институт инноваций и интернационализации UFNT (Inova-In/UFNT) при участии междисциплинарной группы российских и бразильских исследователей ТюмГУ и UFNT", - говорится в сообщении.

В вузе уточнили, что район, расположенный в месте слияния рек Токантинс и Арагуая, является переходной зоной между тропическими саваннами и тропическим дождевым лесом - серраду и сельвой. Это придает территории стратегически важное значение для изучения биоразнообразия, изменения климата и социально-экологических последствий глобальных изменений. "Среди основных целей экспедиции - обследование участка, на котором будет построена станция мониторинга изменения климата "Бику-ду-Папагайо" (рус. "Клюв попугая")", - добавляется в сообщении. Отмечается, что экспедиция позволила получить данные для геопривязки и аэрофотоснимков, предварительную информацию о местной флоре и фауне, а также дала возможность установить контакты с сообществами коренных жителей этого региона.

"ТюмГУ, обладая компетенциями мирового уровня в области биологии почв и современных методов анализа биоразнообразия окружающей среды, микробиомов, используя арсенал генетических технологий, таких как "eDNA-скрининг", становится частью большой Амазонианы", - рассказал первый проректор ТюмГУ Андрей Толстиков. По словам ректора тюменского вуза Ивана Романчука, университет планирует стать заметным участником построения новых моделей устойчивой биоэкономики, основанной на биоразнообразии, в том числе в Амазонии. Он отметил, что юридические права на защиту традиционной среды обитания и образа жизни коренных народов таких территорий должны быть обеспечены в полном объеме.