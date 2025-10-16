У японских жуков выявили уникальную систему защиты от ос

Выросты на их ногах служат своеобразными "питомниками" для колоний грибков, защищающих потомство от атак паразитических ос-наездников

Megymenum gracilicorne © Young Swee Ming/ Shutterstock/ Fotodom

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Японские биологи обнаружили, что выросты на ногах жуков-щитников, которые в прошлом считались одним из органов слуха этих беспозвоночных, на самом деле служат своеобразными "питомниками" для колоний грибков, защищающих потомство этих жуков от атак паразитических ос-наездников. Об этом сообщила пресс-служба Национального института передовых промышленных наук и технологий (AIST).

"Десятилетиями специалисты в области биологии насекомых считали, что выросты на ногах самок жуков вида Megymenum gracilicorne являются органами слуха. Проведенный исследователями из AIST анализ показал, что на самом деле они являются необычным примером симбиоза между грибками и насекомыми, который защищает потомство этих жуков от нападений ос-наездников", - говорится в сообщении.

К такому выводу пришла группа японских энтомологов под руководством профессора AIST Такемы Фукацу при наблюдениях за поведением жуков-щитников, обитающих на листьях культурных и диких растений из семейства тыквенных. Будущее потомство этих насекомых нередко подвергается нападениям ос-наездников, откладывающих яйца внутрь кладок яиц этих жуков.

В процессе наблюдения за самками Megymenum gracilicorne исследователи заметили, что предположительные органы слуха на задних конечностях этих жуков были покрыты волокнистым белым материалом, похожим по структуре на нитевидные грибки. Когда самки формировали новые кладки, они активно переносили эти волокна на отложенные яйца. Данное необычное поведение самок побудило ученых собрать эти кладки и волокна и изучить их под микроскопом.

Оказалось, что эти структуры действительно состоят из грибков, часть из которых относилась к числу кордицепсов и боверий, смертельно опасных патогенов для муравьев и других перепончатокрылых насекомых. Опираясь на это наблюдение, исследователи проследили за взаимодействиями ос-наездников вида Trissolcus brevinotaulus с кладками яиц, на которых присутствовали или отсутствовали культуры грибков, выращенных самками.

Эти опыт показали, что осы значительно реже откладывали яйца в обработанные грибками кладки, чем в очищенные от них наборы яиц жуков, в результате чего первые значительно реже становились пищей для растущих личинок Trissolcus brevinotaulus. Это свидетельствует о наличии уникальных симбиотических отношений, которые помогают жукам защищать потомство от ос, а грибки получают возможность быстро распространяться по окружающей среде, подытожили ученые.