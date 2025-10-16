В Старой Руссе нашли возможное "оружие" детей военной элиты домонгольского периода

Находка датируется XI-XII веками, сообщил директор Центра археологических исследований НовГУ Сергей Торопов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 октября. /ТАСС/. Археологи Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (НовГУ) обнаружили в Старой Руссе миниатюрное лезвие топорика, которое, по мнению специалистов, могло быть детской игрушкой. Находка датируется XI-XII веками и была сделана в ходе охранных раскопок на месте будущего строительства, сообщил ТАСС директор Центра археологических исследований НовГУ Сергей Торопов.

"Это характерная находка для русских городов XI-XII веков. Есть разные версии о назначении таких вещей. По одной из них, это подвески или амулеты. Однако есть находки, в том числе в Старой Руссе, которые являются полными уменьшенными копиями боевых топоров, с обухом, топорищем, всеми характерными признаками. Может быть, это были игрушки для детей воинской элиты", - сказал Торопов.

Еще одним свидетельством детского досуга в средневековом городе стала целая керамическая писанка, покрытая зеленой глазурью. Внутри полого пасхального яйца находится шарик, который при встряхивании издает звук, что указывает на его функцию погремушки. Уникальная сохранность этого хрупкого предмета объясняется его малыми размерами и толстыми стенками. Такая находка представляет значительную редкость для археологов, которые обычно обнаруживают лишь фрагменты подобных изделий.

На Пятницком раскопе археологи нашли продолговатый камень-гальку с нанесенным на него граффити. Изображение человеческой фигуры выполнено в простой и непосредственной манере, напоминающей знаменитые рисунки мальчика Онфима. По предварительной оценке экспертов, авторство этого рисунка могло принадлежать ребенку, который нацарапал его каким-то острым предметом. Эта находка позволяет заглянуть в мир детского восприятия и творчества жителей древнего города.

В одном из изученных жилых срубов ученые обнаружили развалы обломков нескольких лепных керамических сосудов. Два горшка уже прошли процедуру предварительной сборки и научного описания специалистами. Анализ формы и технологии производства позволяет сделать важные выводы о развитии гончарного ремесла в этот исторический период. Все найденные сосуды относятся к категории кухонной посуды и имеют характерные признаки использования.

Технологии древних мастеров

По словам экспертов, кривоватые и неказистые формы горшков связаны с невысоким уровнем развития гончарного ремесла на Руси в XI веке. Древнерусские мастера использовали медленный гончарный круг, что не позволяло создавать изящные и симметричные изделия. В отличие от византийских ремесленников, применявших быстрые круги, местные гончары по сути создавали лепные изделия. Окончательную форму и декор горшкам придавали уже на медленно вращающемся круге, что и обусловило их грубоватый вид.

Изначальный красный цвет керамики, выполненной из ожелезненной глины, не сохранился до наших дней. Длительное пребывание в культурном слое и воздействие пожара придали фрагментам сосудов практически черную окраску. Восстановить первоначальный облик артефактов позволяет специальная процедура нагревания до температуры 800-850 градусов по Цельсию. Снаружи горшки были украшены традиционным для того времени линейно-волнистым орнаментом.

Всего в Старой Руссе в 2025 году было найдено около 2 тыс. предметов. Обзор археологических артефактов выполнен при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.