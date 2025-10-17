В РФ создали аварийный источник питания для устройств связи в Арктике и космосе

Разработка принадлежит ученым Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова

БАРНАУЛ, 17 октября. /ТАСС/. Ученые Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова разработали аварийный портативный термоэлектрический источник энергии, способный обеспечивать питание средств связи в экстремальных условиях Арктики, космоса и под водой при полном отсутствии других источников электроэнергии. Об этом говорится в патенте на изобретение.

"Изобретение относится к аварийным портативным источникам питания на основе использования термоэлектрического эффекта и может быть использовано как источник энергообеспечения, прежде всего, средств связи в экстренных и чрезвычайных ситуациях, экстремальных условиях окружающей среды (Арктика, космос, отдаленные труднодоступные районы, альпинистские восхождения, подводные работы) при полном отсутствии или невозможности использования стационарных или других крупногабаритных мобильных источников электроэнергии", - говорится в патенте.

Принцип действия устройства основан на преобразовании тепла непосредственно в электричество. Внутри корпуса источника находятся несколько изолированных "реакционных элементов". Они заполнены специальной порошковой смесью, которая, подобно термиту, способна на самораспространяющуюся высокотемпературную реакцию (СВС) - долгого и контролируемого тления.

После нажатия кнопки запуска реакция начинается в первом элементе. Тепло от него через специальные отверстия в изоляции последовательно поджигает соседние "патроны". Ключевая идея в том, что реакция проходит не мгновенно, а медленно перетекает от одного элемента к другому, что значительно увеличивает время генерации энергии - от нескольких часов до суток.

Устройству не нужны солнце для солнечных батарей, ветер или открытый кислород для горения. Оно самостоятельно производит тепло внутри себя, что критически важно в вакууме космоса, под водой или в арктические морозы. Если же заложенная в "патронах" химическая реакция завершилась, а источник энергии все еще нужен, устройство можно "перезарядить" самым примитивным способом - просто положив его в костер или нагревая на горелке. Прореагировавшая смесь внутри снова начнет вырабатывать электричество за счет внешнего тепла.