В Архангельске представят находки с самых больших археологических раскопок в городе

Самые старые из них - серебряные копейки, относящиеся к XVII веку

АРХАНГЕЛЬСК, 17 октября. /ТАСС/. Находки с самых масштабных археологических раскопок в Архангельске представят в Гостиных дворах города. Более двух тысяч предметов было обнаружено при проведении работ по реконструкции площади Профсоюзов, рассказал ТАСС младший научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия Института археологии РАН Максим Чирков.

"Территория, которая вскрыта и изучена археологами благодаря спасательным раскопкам при реконструкции площади Профсоюзов, самая крупная при изучении археологии города. Это очень важно отметить, потому что до этого археологические работы в Архангельске проводились, но эти раскопки были гораздо меньше по площади. Только при проведении спасательных раскопок перед строительством стало возможным проводить исследования постоянно и на достаточно больших площадях. На данный момент число только находок, которые фиксируются индивидуально, превышает две тысячи", - сказал Чирков.

Самые старые из находок - это серебряные монеты-копейки, которые относятся к XVII веку. Во время основания Архангельска в 1584 году исследуемая территория еще не была заселена, к середине XVII столетия она стала постепенно осваиваться. В ходе раскопок были обнаружены элементы ранней застройки территории, которая до большого пожара 1793 года была хаотичной. После масштабных последствий этого пожара застройка территории стала регулярной, по одобренному Екатериной II плану. В Архангельске стали строить прямые улицы, пересекающиеся под прямыми углами.

Археологи нашли фрагменты разных срубов, то есть домов того времени различного типа, а также остатки погребов, "ледников" и колодцев, фрагменты деревянного мощения улиц. "Например, обнаружен участок внутри сруба, где пол вымощен фрагментами клепок бочек. Получается вторичное использование: пришел товар в бочке, ее разобрали и повторно использовали, зачем выбрасывать", - пояснил собеседник агентства.

Предметы быта и украшения

Повторно использовал кто-то из горожан и счетный жетон с изображением французского геральдического щита с лилиями. В красивой вещице проделали отверстие и носили как часть мониста.

Среди находок - элементы одежды и обуви, украшения, кресты, монеты, торговые пломбы, орудия труда и быта, а также импортные предметы, свидетельствующие о международных связях города: рейнская керамика, монеты шведские и голландские, множество курительных трубок с клеймами мастеров. "Разнообразие клейм очень интересное, они все несут информацию о мастере, например, о годе изготовления. Кроме этого, изображения просто красивые, - отметил Чирков. - Есть трубка на ней изображение: богиня Фортуна, которая стоит на колесе".

Экспозиция разделена на четыре тематические зоны, каждая из которых посвящена определенной категории находок. Есть зона кухонной утвари. В конце XVII-XVIII веках жители Архангельска использовали привычные нам столовые приборы, только ножи были немного другой формы, а вилки двузубые. Оригинальная находка - навершие импортной пивной кружки. "Само навершие оловянное. Оно изображает обезьяну, которая держит маленькое животное. Предположительно, это либо детеныш, либо кошка", - показал ученый.

Жители средневекового Архангельска теряли много украшений, пуговиц и крестов, только нательных крестиков обнаружено более 60, много перстней, запонок и бусин. "Конечно же, стоит отметить серьги, потому что это не такая частая находка в городском слое, - сказал Чирков. - Их найдено семь штук. Все это цветной металл. И вставки в серьгах, это не драгоценные камни, это под драгоценные камни сделанное стекло, то есть это бижутерия, скажем так, того времени".

Часть предметов находится на реставрации, например, крестик, возможно, конца XVI века, и ряд других находок. Артефакты будут исследовать дальше. Как пояснил собеседник агентства, интересно изучить состав сплавов металлических предметов, возможно, на каких-то украшениях и запонках обнаружатся не стекла, а натуральные камни. Выставка в Гостиных дворах будет работать до 16 ноября.