Эффективность генерации терагерцового излучения повысили в 11 раз

Авторы предложили особую конструкцию устройства, объединяющего семь таких антенн, которая сокращает потери энергии

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Специалисты Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и Института общей физики им. А. М. Прохорова РАН создали новую конструкцию терагерцовых излучателей на основе фотопроводящих антенн, повышающую в 11 раз мощность импульса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Курчатовского института.

Установки, генерирующие терагерцовое излучение, применяются во многих областях. К примеру, в основе медицинских томографов, а также в исследовательских приборах - с их помощью можно дистанционно анализировать химический состав и структуру материалов.

"Исследователи отделения сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники имени В. Г. Мокерова Центра перспективной микроэлектроники НИЦ "Курчатовский институт" совместно с коллегами из Центра лазерной физики и фотоники ИОФ РАН предложили новое решение для генерации эффективного терагерцового излучения. Оригинальная конструкция излучателей позволяет повысить в 11 раз мощность импульса фотопроводящих антенн (ФПА) при сохранении простоты архитектуры устройств", - сообщили в институте.

Фотопроводящие антенны (ФПА), используемые в качестве источников терагерцового излучения, - простые и экономичные в изготовлении приборы, генерирующие излучение. Однако у ФПА есть недостаток - низкая эффективность преобразования энергии. Лишь небольшая доля энергии лазерного излучения "превращается" в терагерцовое излучение, большая же доля теряется в процессе.

Структура из семи антенн

Авторы предложили особую конструкцию устройства, объединяющего семь таких антенн, которая сокращает потери энергии.

По словам заместителя руководителя отделения сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники имени В. Г. Мокерова Центра перспективной микроэлектроники НИЦ "Курчатовский институт" Дмитрия Пономарева, такое устройство выступает промежуточным вариантом между единичной фотопроводящей антенной и широкоапертурным ФПА-излучателем, относящимся к источникам большой площади.

"Последние, хотя и обеспечивают генерацию более мощных импульсов, значительно сложнее в топологии и требуют больше ресурсов на изготовление. Решение ученых Курчатовского института гораздо проще и при этом незначительно уступает источникам большой площади по эффективности преобразования энергии", - уточнили в пресс-службе института.

Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves.