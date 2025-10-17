В Челябинской области представили не имеющую аналогов шапку бронзового века

Реконструкция показала, что это сложный головной убор, изготовленный в технике гобеленового плетения

ЧЕЛЯБИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Археологи Челябинского государственного университета (ЧелГУ) представили уникальную шапку бронзового века, которую обнаружили в погребальном комплексе на территории могильника "Степное VII". Реконструкция показала, что это сложный головной убор, изготовленный в технике гобеленового плетения, сообщили ТАСС в вузе.

"Сенсационное открытие сделали археологи ЧелГУ, они представили уникальную шапку бронзового века. Директор учебно-научного центра изучения проблем природы и человека, археолог Елена Куприянова благодаря комплексному анализу выяснила, что найдена богато украшенная шапка сложного кроя, не имеющая аналогов", - сказали в вузе.

Реконструкция показала, что шапка выполнена в технике гобеленового плетения с использованием разноцветного бисера и отделкой из меха. Вместе с тканью в захоронении были найдены бронзовые украшения (в частности накосное украшение, лицевая подвеска, являвшиеся частью единого церемониального головного убора). Археологи установили, что шапка, накосник, лицевая подвеска и другие украшения принадлежали женщине высочайшего статуса.

В вузе добавили, что до этой находки представления о культурах бронзового века Южного Урала во многом базировались на металлических орудиях и керамике. Новая находка доказывает, что местные племена владели не только металлургией, но и высочайшими для своего времени технологиями ткачества и крашения, а также были вписаны в широкую сеть межкультурных связей.

"Шапка стала объектом комплексного междисциплинарного исследования. Для ее изучения были применены самые современные методы, включая радиоуглеродный анализ, анализ изотопов стронция и спектральный анализ красителей. С их помощью удалось установить возраст, происхождение и состав материала, идентифицировать природные пигменты. Результаты ошеломили ученых, оказалось, что для создания одной шапки использовались разные по происхождению материалы (одна часть ткани была местного производства, а другая импортная)", - сказали в вузе.

Артефакты проходят стадию консервации и реставрации. В будущем это уникальное достояние мировой археологии займет центральное место в экспозиции музея археологии и этнографии ЧелГУ.